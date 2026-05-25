ಬೆಳಗಾವಿ SSLC ರಿಸಲ್ಟ್: ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲುಗೈ; ಈ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲರೂ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್

ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಫಲಿತಾಂಶ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳೇ ಮುಂದಿವೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೂ ಶೂನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ವರದಿ.

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಾಧನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 25, 2026 at 9:36 AM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೂ ಶೂನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವೀರಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ಎಸ್​ಎಸ್​ಎಲ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವೀರಾಪುರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಾ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ.93.5ರಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ವೀರಾಪುರ ಮತ್ತು ಅಮರಾಪುರ ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಐವರಿಗೆ 600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಂಕ: ಈ ಬಾರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸೌಮ್ಯ ಚನ್ನಪ್ಪನವರ 611 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಐವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 125 ಅಂಕಗಳಿಸಿದರೆ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ 7, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ‌. ಹೀಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್​ನಲ್ಲೇ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

9ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಶುರು: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೋಲಕಾರ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ, ಮುಂದೆ ಬರುವ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ‌ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಿತರಿಸುವಂತೆ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್​ಸಿ ಪಾಸ್ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರಂತೆ 9ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಜಾ ದಿನದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಳೆ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ಹಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ‌ ನೋಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಯಾರಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡಿದರು.

ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ, ಟಾಪ್ ಐವರ ಫೋಟೊ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್​ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕುರಿತು ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರು? ಎಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದರು? ಹೀಗೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟಾಪ್ ಐವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದವರ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಟಾಪ್ ಐದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನಮ್ಮದು ಫೋಟೊ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಾ ಮಕ್ಕಳು ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಓದಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಯಾ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ಬರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅಂತಾ ಎಸ್.ಎಸ್.ಕೋಲಕಾರ ವಿವರಿಸಿದರು‌.

ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾನ್: ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಆನಂದ ಮಲಕಾಪುರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್​ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಟಿವಿ ನೋಡದಂತೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದೇವು. ನೋಟ್ಸ್, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೇರಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಪಿಗಳನ್ನೆ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಾಟ್ಸಪ್​ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದರೆ, ಗಮನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳು ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ (ETV Bharat)

ಕೈಬರಹ ಸುಧಾರಣೆ, ಕಠಿಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ ಪಾಠ: ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಬರಹ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ, 8ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈಬರಹ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕೈ ಬರಹ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಳ ಎನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ, ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ, ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಗಳ ತರಗತಿಗೆ 30 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, ಕಠಿಣ ಎನಿಸುವ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿಷಯಗಳ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿ ನೀಡಿದೆವು. ಹೀಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತಾರೆ ಆನಂದ ಮಲಕಾಪುರ.

ಶಾಸಕರ ಸಹಾಯ, ಪಾಲಕರ ಸಹಕಾರ: ಶಾಸಕ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪಾಟೀಲ ಅವರು ನೀಡಿದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ ಆಯಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮೂರು ತಂಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿದೆವು. ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಪ್ರೇರಣಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಸೇರಿ ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿದ 29 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ‌ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನೆಗೆ ನಿರಂತರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಅವರ‌ ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದು, ಪಾಲಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಪಾಲಕರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪುವುದು ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆನಂದ ಮಲಕಾಪುರ ಹೇಳಿದರು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಂತಾರೆ?: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಂಜನಾ ಹುಣಶೀಮರದ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಶೇ. 97ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ತಾಲೂಕಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಂದಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ನಾನು ಶೇ.96.32ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 125, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಪಿಯು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ ಸೇರಿ, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯೆ ಆಗುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಠಿಣ ವಿಷಯ ಸರಳ ಆಗೋವರೆಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಳಜಿ ತೋರಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತೇಗಿನಮನಿ ಹೇಳಿದರು.

ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ: ಬೆಳಗಾವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 525 ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 62 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, 102 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ.99-80, ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.79-60 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 35 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.100, 151 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.99-80, 13 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.79-60, 4 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.59-40 ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಶೂನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 62ರಲ್ಲಿ ಶೇ.100, 76 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ.99-80, 14 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ.79-60, 2 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ.59-40 ಮತ್ತು ಒಂದು ಶಾಲೆ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 620 ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 69 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ, 167 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ.99-80, 4 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ.79-60 ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇನ್ನು ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 20 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.100, 117 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ.99-80, 13 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ.79-60, 2 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ.40 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದಿವೆ. ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 91 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.100, 119 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ.99-80, 14 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ.79-60, 2 ಶಾಲೆಗಳು ಶೇ.59-40, 1 ಶಾಲೆ ಶೇ.40 ಮತ್ತು 1 ಶಾಲೆ ಶೂನ್ಯ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿತ್ತೂರು 5ನೇ ಸ್ಥಾನ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಶೇ.89.33ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸ್ ಆದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ 10ನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇ.97.60ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರುವುದು ದಾಖಲೆಯೇ ಸರಿ.

ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್: ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 65ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 615ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ದಾಖಲೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟಗೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಾಗನೂರಿನ ಚೈತನ್ಯ ಆಶ್ರಮ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿವೇಕ ಸುಳ್ಳಣ್ಣವರ 625ಕ್ಕೆ 625 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬೀಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೋಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್‌ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ ದಿವ್ಯಾ ದೇಸಾಯಿ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಐಗಳಿ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಶರಥ ಶಿವಾಜಿ ಭೋಸಲೆ 624 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ವೈಎಸ್​ಬಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹಿಂದೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ರೋಷಣಿ 623 ಅಂಕ, ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತುರಮುರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಸಂಜನಾ ಅವರಾದಿ 623 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ 18, ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ 23ನೇ ಸ್ಥಾನ: ಬೆಳಗಾವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 30,995 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 29,241 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶೇ. 94.75ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ 29ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್​ಗೆ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ 2025ರಲ್ಲಿ 25ನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಈ ಬಾರಿ 18ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ.

ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ 45,325 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೈಕಿ 40,788 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ 23ನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಶೇ.89.99ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ 26ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದು ಶೇ. 79.94ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಕಳೆದ‌ ಸಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಬಾರಿ ತುಸು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ‌.

ಡಿಡಿಪಿಐ ಕಚೇರಿ (ETV Bharat)

ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಂದಿವೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳೇ ಬೆಸ್ಟ್. ಈ ಸಾಧನೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ - ಸೀತಾರಾಮು ಸುಬ್ಬೇಗೌಡ, ಡಿಡಿಪಿಐ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ

ಈ ಬಾರಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್​ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದರು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಪಾಲಕರು, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿಯವರ ಸಹಕಾರ ಮರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ - ಲೀಲಾವತಿ ಹಿರೇಮಠ, ಡಿಡಿಪಿಐ, ಬೆಳಗಾವಿ

