ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರನನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕರೆತಂದ ಸಿಐಡಿ: ಮಾಜಿ‌ ಸೈನಿಕರ ಹಣ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತನಾಗಿರುವ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಅವರನ್ನು ಸಿಐಡಿ ತಂಡ ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಕರೆತಂದಿದೆ.

SHIVAM ASSOCIATES FRAUD CASE
ಶಿವಾನಂದನನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕರೆತಂದ ಸಿಐಡಿ ತಂಡ(ಎಡಬದಿ), ಹಣ ವಾಪಸಾತಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಒತ್ತಾಯ (ETV Bharat)
Published : May 26, 2026 at 6:37 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ 35 ಸಾವಿರ ಜನರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧನವಾಗಿರುವ ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಅವರನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕರೆತಂದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಎರಡನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶದಂತೆ 10 ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರನನ್ನು ಸಿಐಡಿ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಾಳೆಗೆ 10 ದಿನಗಳ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ‌ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಆದೇಶ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಗದೀಶ ಪೂಜೇರಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ, ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಯಾಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿ‌ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹಣ ವಾಪಸ್​ ನೀಡಬೇಕು. ವಾಪಸ್​ ನೀಡುವುದಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಹಣವನ್ನು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ಸೇರಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ‌ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಜಗದೀಶ ಪೂಜೇರಿ, ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್​ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತಾ ಯಾವೊಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎರಡ್ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಜಗದೀಶ ಪೂಜೇರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

