ವಿಜ್ಞಾನದ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಿದೆ ವಿಜ್ಞಾನ ವನ: ಅಧಿವೇಶನ ನಿಮಿತ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದಂಡು
ದುರಸ್ತಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವನ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ಅಧಿವೇಶನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 17, 2025 at 9:08 PM IST
ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಸಹಿತ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೈ ಜವಾನ್, ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಜೈ ವಿಜ್ಞಾನ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಳಗಿಸುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕಲಾಪ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಬಳಿಕ ಸೌಧದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಾಡಿ, ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಗಣಿತ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂಗೋಳದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಸುಮಾರು 22 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬೆರಗುಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವಿಜ್ಞಾನ ವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಗ್ಯಾನಪ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 'ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ' ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು, ಶಿಕ್ಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಸಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟೂಥ್ ಪೇಸ್ಟ್, ಚೆಮಿಕಲ್ ಚಾಮಿಲಿಯನ್, ಡ್ರೈ ಐಸ್ ಬಬಲ್ ಇರಪ್ಷನ್, ಬೂ ಬಬಲ್, ಗಿನ್ನಿ ಇನ್ ದ್ ಬಾಟಲ್, ಪ್ರೆಷರ್ ಪುಶ್, ಬರ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್, ಬಾಲ್ ಆಂಡ್ ಬ್ಲಾವರ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಕ್ಸಪ್ಲೊಸಿಯನ್, ಥರ್ಮೋಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಲಿಫ್ಟ್ ದ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಮೌಥ್ ಆರ್ಗನ್, ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ವನದಲ್ಲಿರುವ ಮಾದರಿಗಳು: ನ್ಯೂಟನ್ ಹಾಗೂ ಆರ್ಕಿಮಿಡಿಸ್ ತತ್ವಗಳ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾದರಿ, ನೆರಳಿನಿಂದ ಸಮಯ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಮಳೆ ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶದ ಮಾಪನ, ವಿವಿಧ ವಾಹನಗಳು ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆ, ಬೆಳಕಿನ ನಾನಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್, ಮಸೂರಗಳ ಮಾದರಿಗಳು, ಕನ್ನಡಿಯೊಂದಿಗಿನ ಆಟ, ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಲನಶಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ, ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ಸ್ವಿಂಗ್, ಪೈಥಾಗೋರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ, ಸರಳ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಚೆಂಡು, ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ, ಕೇಂದ್ರ ತ್ಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿ, ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಹೀಲ್ ಸೈಕಲ್, ಗೇರ್ಗಳ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳು, ತ್ರಿಡಿ ಪೆಂಡುಲಮ್, ಜಿನಿಟಿಕ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಮಾದರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಚಾಲನಾ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಆಯಾ ಮಾದರಿಗಳ ನಾಮಫಲದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಪ್ರಯೋಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ: ಗ್ಯಾನಪ್ರೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸುಪ್ರೀತ ಕಿತ್ತೆನಕೆರೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 4 ಸಾವಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಂಶೋಧನಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕುತೂಹಲ ಕಿಡಿ ಹೊತ್ತಿಸಿ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗೆಗಿನ ಭಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆವರೆಗೆ 8-10 ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಲಿತೆವು: ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಿರಗಾಂವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಠದ ಮಾತನಾಡಿ, ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಂಡಿತು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಪಾಠ ಮರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಸೈನ್ಸ್ ಶೋದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿತೇವು ಎಂದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಫಲಶೃತಿ: ವಿಜ್ಞಾನವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದವು. ಶೌಚಾಲಯ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸೇರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು 'ವಿಜ್ಞಾನ ವನ' ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ: ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಮಾದರಿಗಳು, ಶೌಚಕ್ಕಾಗಿ ಪರದಾಟ: ದುರಸ್ತಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಸಿಇಒ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಈ ವರದಿಯಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡ ಜಿ.ಪಂ.ಸಿಇಒ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
