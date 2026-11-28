14.30 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 226 ಕಿ.ಮೀ. ಓಟ; ಈಜು-ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕ್ರಮಿಸಿ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕಿರೀಟ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಯುವ ಪೊಲೀಸ್
ಕರ್ತವ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿರುವ ಆರ್ಎಸ್ಐ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ್ ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್
Published : November 28, 2026 at 8:25 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾದರೂ ಈಜು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟದ ಏರುಹಾದಿ ಎದುರಾದರೂ ಸೈಕಲ್ ವೇಗ ಕುಂದಲಿಲ್ಲ. ಮೈಯಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ಬಸಿದು ಹೋದರೂ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವಿರಾಮ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲೇಬೇಕೆಂಬ ಛಲದೊಂದಿಗೆ ಸತತ 14 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿ, ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಯುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಗಮೇಶ ಆನಿ.
ಒಂದು ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೇ ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಕಠಿಣ ಕ್ರೀಡಾ ಸವಾಲು. ಕರ್ತವ್ಯದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಸಾಧನೆಯ ಹಂಬಲವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ನ ಸಿಎಆರ್ ಘಟಕದ ಆರ್ಎಸ್ಐ ಸಂಗಮೇಶ ಆನಿ, ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಲಂಕಾವಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ 140.6 ವಿಭಾಗವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 226 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು 14 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತನ ಮಗನ ಸಾಧನೆ: ಮೂಲತಃ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊರ್ತಿ ಕೊಲ್ಹಾರದ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಕಪ್ಪ, ತಾಯಿ ನಾಗವ್ವ ಅವರ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರ ಸಂಗಮೇಶ ಅವರು ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ 2021ರಲ್ಲಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಐ. ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಿವಿಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿ ನಾಲ್ಕು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೇ ಮಂತ್ರವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಗಮೇಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
226 ಕಿ.ಮೀ. ಕಠಿಣ ಹಾದಿ: ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ರಯಥ್ಲಾನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 65 ದೇಶಗಳ ಸುಮಾರು 1,900 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ. ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ನಾಯುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ದೃಢತೆಯನ್ನೂ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚುವ ಸಾಹಸ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 3.8 ಕಿ.ಮೀ. ಈಜಬೇಕು. ಬಳಿಕ 180 ಕಿ.ಮೀ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ 42.2 ಕಿ.ಮೀ. ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು 226 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೂರವನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಈಜಿನ ಬಳಿಕ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟ. ಪ್ರತಿ ಹಂತವೂ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಿಂಡುತ್ತದೆ. ಕಾಲುಗಳು ಸೋತರೂ ಗುರಿ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಮುಂದಿರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸವಾಲನ್ನು ಸಂಗಮೇಶ ಆನಿ 14 ಗಂಟೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ದೇಶದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಇಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಗತ್ಯ. ಕರ್ತವ್ಯದ ಜತೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನೂ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿರುವ ಅವರು, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರರಿಗೂ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ, ಡಿಸಿಪಿಗಳಾದ ನಾರಾಯಣ ಬರಮನಿ, ನಿರಂಜನ್ ರಾಜೆ ಅರಸ್, ಎಂ.ವೈ. ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗಮೇಶ ಆನಿ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ 70.3 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಠಿಣವಾದ ಪೂರ್ಣ ಐರನ್ಮ್ಯಾನ್ 140.6 ವಿಭಾಗವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸಂಗಮೇಶ ಆನಿ, ಇದು ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ನನ್ನ ಗುರಿ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನನ್ನ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಐಜಿಪಿ ಸಂದೀಪ ಪಾಟೀಲ್, ಮುರುಗೇಶ ಚನ್ನಣ್ಣವರ, ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಬ್ಯಾಕೂಡ್ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು, ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಿನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್, ಹೈಡ್ರೇಷನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಜೆಲ್ಸ್, ಬಾರ್ಸ್, ಕಾರ್ಬ್ಸ್, ನೀರು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಯಾರೂ ಶಕ್ತಿವಂತ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಶಕ್ತಿವರ್ಧನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಸಾಗಿತು. ಡ್ಯೂಟಿ ಶುರುವಾಗುವ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಮೊದಲೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ 25 ಗಂಟೆ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಎಣ್ಣೆ, ಸಕ್ಕರೆ, ಸಿಹಿ ಸೇರಿ ಹೊರಗಿನ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಡಯಟ್ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದರು. ಒತ್ತಡದ ಕರ್ತವ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ನೀನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು ಅಂತಾ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಳ ಹಂತದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ನೆರವಾದರು. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಂದೆ-ತಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ನನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಗಮನವನ್ನು ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಸಂಗಮೇಶ ಆನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಳಪೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಏನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ದಿನನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯುವಕರು ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಸೇರಿ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗದೇ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಆಶಯ ಎಂದು ಸಂಗಮೇಶ ಆನಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹರ್ಷ: ಡಿಸಿಪಿ ನಾರಾಯಣ ಬರಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಗಮೇಶ ಆನಿ ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಯುವ ಅಧಿಕಾರಿ. ಜೊತೆಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಇತರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶ, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಪಿಐ ಆನಂದ ಬೂದಿಗೊಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಗಮೇಶ ಆನಿ ಸಾಧನೆ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಠಿಣ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಅವರು ಪಟ್ಟ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಹಗಲು ಅಂದರೆ ಹಗಲು, ರಾತ್ರಿ ಎಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವ್ಹೀಲ್ಚೇರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ ಫುಡ್ ಡೆಲಿವರಿ : ಮಾದರಿಯಾದ ಯುವಕ