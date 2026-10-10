ನಕಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ: ₹21.93 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿವಾಸಿ
ನಕಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನೋಡಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬ 21.93 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
Published : October 10, 2026 at 5:12 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ನಂಬಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿವಾಸಿಯೊಬ್ಬರು ಬರೊಬ್ಬರಿ 21.93 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಹಿಂದವಾಡಿ ನಿವಾಸಿ ಕಿಶೋರ (60) ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಇಎನ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜೂನ್ 20ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿತ್ತ ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಕುರಿತ ನಕಲಿ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕಿಶೋರ ನೋಡಿದ್ದರು.
ಆ ಬಳಿಕ ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಲಿಂಕ್ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು, ವಿಳಾಸ ದಾಖಲಿಸಿ ಕಿಶೋರ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಸಂದೀಪ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬಾತ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದ, ನಂತರ ಪ್ರಿಯಾಂಶ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫೋನ್ಪೇ ಮೂಲಕ ಮೊದಲಿಗೆ 22 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 21,93,999 ರೂ. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನೂ ನೀಡದೆ, ಲಾಭವನ್ನೂ ಕೊಡದೆ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಶೋರ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿಇಎನ್ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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