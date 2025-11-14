Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಂತೆ! ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಮನೆಕಳ್ಳ; ₹89 ಲಕ್ಷದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಜಪ್ತಿ

ಬಾಲಿವುಡ್​ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಮನೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯಿದ ಪೊಲೀಸರು 89 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

BELAGAVI YAMAKANMARDI POLICE HOUSE ROBBERY ಮನೆಗಳ್ಳತನ
ಮನೆಗಳ್ಳ ಹಾಗು ಜಪ್ತಿಗೊಂಡ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 14, 2025 at 10:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ಈತ ಖತರ್ನಾಕ್​​​​​​ ಕಳ್ಳ. ಬಾಲಿವುಡ್​​ ನಟನ ಸಿನಿಮಾ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ. ಕದ್ದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾರು​​, ಬೈಕ್​​​ ಖರೀದಿಸಿ ಶೋಕಿ ಮಾಡುವುದೇ ಈತನ ಖಯಾಲಿ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತೋರಿಸಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಈತ ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿಯ ಹೆಸರು ಸುರೇಶ ನಾಯಿಕ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ ನಿವಾಸಿ.

ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶ್ವನಾಥ ದುಗ್ಗಾಣಿ ಎಂಬವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್​​​​​​​ 18 ಹಾಗೂ 22ರ ಮಧ್ಯೆ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ದೋಚಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಯಮಕನಮರಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಇದೀಗ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು 89 ಲಕ್ಷ 60 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 128 ತೊಲ (1280 ಗ್ರಾಂ) ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 5 ಲಕ್ಷ 95 ಸಾವಿರ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 8.5 ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ ಹಾಗೂ 1 ಲಕ್ಷ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ನಗದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಒಂದು ಥಾರ್ ವಾಹನ, 2 ಬೈಕ್​ಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಭೀಮಾಶಂಕರ ಗುಳೇದ ಮಾತನಾಡಿ, "ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳತನ‌ ಆಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆರೋಪಿ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದೆವು. ಥಾರ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಹಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳನನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವೂ ಜಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಇದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ 2024ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ 22ರಂದು ಯಮಕನಮರಡಿಯಲ್ಲಿ 70 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, 170 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣ, 22 ಸಾವಿರ ರೂ.‌ ನಗದು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ ಹಾಗೂ ಯಮಕನಮರಡಿ, ಸವದತ್ತಿ, ಗೋಕಾಕ್, ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ, ಮಾಳಮಾರುತಿ, ಟಿಳಕವಾಡಿ, ಶಾಹಪುರ, ಉದ್ಯಮಬಾಗ, ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 21 ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಈತನ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ. ಕದ್ದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದು. ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟನೋರ್ವನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಜಿಮ್​ಗೂ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಆತ ಯಾರಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯಲಿ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರ ಆತನನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಬಿಡದೇ ಕೈ ಚಳಕ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಯಮಕನಮರಡಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಸೀನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಡಾ.ಗುಳೇದ ಹೇಳಿದರು.

ವಿಶ್ವನಾಥ ದುಗ್ಗಾಣಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ದೇವರು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಅದು ಹುಸಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವೂ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಪಿ ಗುಳೇದ ಮತ್ತು ಸಿಪಿಐ ಜಾವೇದ್ ಮುಷಾಪುರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೆಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾನ್ ಮಸಾಲ, ಗುಟ್ಕಾ ಲಾರಿ ದರೋಡೆ: 20 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕಳ್ಳತನ

TAGGED:

BELAGAVI
YAMAKANMARDI POLICE
ಮನೆಗಳ್ಳತನ
THIEF ARRESTED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಚಂಪಾಷಷ್ಠಿ: ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನ.14 ರಿಂದ ಡಿ.02ರವರೆಗೆ ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ ಸೇರಿ ಈ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ!

ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ನ.16ರಂದು RSS ಪಥಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ

11 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ದಿನ ಸ್ಫೋಟಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಹಿಟ್​ಮ್ಯಾನ್​

2 ಟನ್​ ತೂಕ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ!; ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊದಲ ಆಲ್ -ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾಸೆರಾಟಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.