ಮನೆಗಳ್ಳತನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್: ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆ ಗಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿ

ಮನೆಗಳ್ಳತನ ತಡೆಯಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರು 'ಲಾಕ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಬರೋವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರುತ್ತದೆ.
Published : February 1, 2026 at 9:48 AM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಳ್ಳರ ಕರಾಮತ್ತು ನಡೆಯುವುದೇ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆಗಳನ್ನೇ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಅವರು, ಮನೆಗಳ್ಳತನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು 'ಲಾಕ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಬೀಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್' (ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆ ಗಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ) ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆ ವೇಳೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಮನೆಗಳನ್ನೆ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬೀಗ ಮುರಿದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗುವ ಖದೀಮರು, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ನಗದು ದೋಚಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ನೋವಾಗಿತ್ತು. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೊಸ ಉಪಾಯ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಅದುವೇ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆ ಗಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಕೇವಲ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿರ್ಭಿಡೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೀವು ವಾಪಸ್ ಬರೋವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಗಾವಲು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಜ.26ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕಳ್ಳರಿಗೆ ನಡುಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ, ನೂತನ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಮನೆ ವಿಳಾಸ, ಲೋಕೇಶನ್ ಕಳಿಸಬೇಕು. ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೊವನ್ನು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬೀಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗೆ ಆ ಮನೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5ರವರೆಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೀಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿದಿನ 15-20 ಮನೆಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದರೆ ಅವರ ಮನೆಗಳ ಕಾವಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಶಿಫ್ಟ್ಗೆ 500 ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮನೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ವೇಳೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಂ ನಂ. 8277951146ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ "ಬರ್ಲರ್ ಅಲಾರಂ" ಅಳವಡಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕಳ್ಳರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗುವುದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಜೋರಾಗಿ ಸೈರನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಬರ್ಲರ್ ಅಲಾರಂ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ 3 - 4 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಇನ್ನು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬರ್ಲರ್ ಅಲಾರಂ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಆಭರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗುವಂತೆ ಇಟ್ಟಿರಬಾರದು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಓಡಾಡುವುದು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ 112 ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಗೃಹಿಣಿ ಮಂದಾ ನೇವಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ್ಳತನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಳ್ಳರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ ಮನೆ ಗಸ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.
2025ರಲ್ಲಿ 356 ಕಳ್ಳತನ ಕೇಸ್: ಜ.1, 2024ರಿಂದ ಡಿ.31 2025ರವರೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 356 ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 117 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ, 132 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 7.37 ಕೋಟಿ(7,37,15,003) ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ನಗದು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಪೈಕಿ 3.23 ಕೋಟಿ(3,23,80,045) ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಂಧಿತರಿಂದ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಕಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
