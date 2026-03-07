ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರ ಖೆಡ್ಡಾಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ವಾಹನ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್: 95 ಲಕ್ಷ ರೂ ಮೌಲ್ಯದ 21 ವಾಹನಗಳ ಜಪ್ತಿ
ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ವಾಹನ ಕಳ್ಳರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, 21 ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 7, 2026 at 8:58 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕುಖ್ಯಾತ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು, ಬರೊಬ್ಬರಿ 95.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 21 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಾರಿಹಾಳ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರಿಹಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನೀಲಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2025ರ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅಶೋಕ್ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಿನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಕ್ ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಗಿಳಿದಾಗ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಸುಳಿವಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಭದ್ರಾವತಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮೂಲದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ತೆರಳಿ ಮೊದಲು ವಿವಿಧ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅದೇ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಚಕ್ರದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು.
ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಯುಸುಫ್ ಖಾನ್ (ಧಾರವಾಡ), ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ (ಧಾರವಾಡ), ಆಜಾದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮುತವಲ್ಲಿ (ವಿಜಯಪುರ), ಶಫೀಕ್ ಅಹಮ್ಮದ್ (ವೆಲ್ಲೂರು, ತಮಿಳುನಾಡು) ಹಾಗೂ ಬಸಿರಹಮ್ಮದ್ ಮಕಾನದಾರ (ದಾಂಡೇಲಿ) ಅವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ಇನ್ನುಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ 8 ಅಶೋಕ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಿನಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ರಕ್ಗಳು, 5 ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್, 5 ಸುಜುಕಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು, 2 ಹೀರೋ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಬೈಕ್ಗಳು, 1 ಹೊಂಡಾ ಡಿಯೋ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 21 ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಹನಗಳು ಮಾರಿಹಾಳ, ತುಮಕೂರು, ನೆಲಮಂಗಲ, ಯಶವಂತಪುರ, ಅರಸಿಕೆರೆ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶಿರೋಳ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಬಂಧನವಾಗಿರುವ ಐದು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ಯಾರಿಗೂ ಸಂಶಯ ಬಾರದಂತೆ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೊಂದು ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರೋಪಿಗಳು ಜಾಂಗಿ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯು ಅಶೋಕ ಲೇಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆತನಿಗೆ ಆ ವಾಹನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂದು ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಾರಿಹಾಳ ಠಾಣೆಯ ಸಿಪಿಐ ಐ.ಆರ್. ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಮಂಜುನಾಥ ಹುಲಕುಂದ, ಪಿಎಸ್ಐ ಚಂದ್ರಶೇಖರ, ಸಿಸಿಬಿ ವಿಭಾಗದ ಪಿಎಸ್ಐ ಮಂಜುನಾಥ ಭಜಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ತಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
