ಪ್ಯಾರಾ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್: ಭಾರತ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ: ವ್ಹೀಲ್ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ಏರಲು ಹೊರಟ ಸಾಧಕಿ!
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಯಪ್ಪ ರಾಯಣ್ಣವರ ಅವರು ಪ್ಯಾರಾ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ವರದಿ.
Published : June 23, 2026 at 4:48 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಈ ಯುವತಿ ಹುಟ್ಟು ಅಂಗವಿಕಲೆ. ಹಾಗಂತ, ಮನೆ ಹಿಡಿದು ಕೂರಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ ಏರಿ ಕುಳಿತು, ದೇಶ-ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಾ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯರಗಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಕೆ.ಎಂ. ಗ್ರಾಮದ ಅಪ್ಪಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಆಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಯಪ್ಪ ರಾಯಣ್ಣವರ(30) ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು, ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಸಾಧನೆ ಶಿಖರ ಏರಲು ಸಜ್ಜಾದವರು.
ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ 23ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ಯಾರಾ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರು ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಯಣ್ಣವರ ಒಬ್ಬರು. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪದಕಗಳ ಬೇಟೆಯಾಡಿ, ಭರವಸೆಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಆಲದಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರಾಯಪ್ಪ, ರುದ್ರವ್ವ ದಂಪತಿ ಪುತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು, ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಪೋಲಿಯೊ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಮಗಳು ಅಂಗವಿಕಲೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಧೃತಿಗೆಡದ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಎಡ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, ತಮ್ಮೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರಜೆ ಕೊಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ವಾಲಿಯರ್, ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಅವರು ಕೇವಲ ಮೂರೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನುರಿತ ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ, ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಯಣ್ಣವರ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಯೇ ಹೋದರ ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್, ಬಾಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆದರೂ, ತಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಿಮುಖರಾಗಿಲ್ಲ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಯಣ್ಣವರ, "ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪ್ಯಾರಾ ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಜತೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಇಬ್ಬರು, ಮಣಿಪುರದ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ" ಎಂದರು.
25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ: "2019ರಲ್ಲಿ ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟ, ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ, ರಾಜ್ಯ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 25 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಬಲ್ ಅಪೇನ್ಸಿವ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, 'ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಮತ್ತು 'ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ನನ್ನ ಗುರಿ: "ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಕನಸು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ನನ್ನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ನನಗೆ ರಾಜ್ಯ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಗುರುತಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಂಎ, ಬಿಇಡ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಆಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ನಡುವೆ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ: "ನಮ್ಮದು ಹಳ್ಳಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಮ್ಮೂರಿನ ಕಚ್ಛಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲವು ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಹನುಮಾನ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಮೈದಾನ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 6-8 ಗಂಟೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್, ಅದನ್ನು ರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕುವುದು, ಭಾರತವನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಾಡುವುದು" ಎಂದರು.
ಮೂದಲಿಸಿದವರ ಮಾತೇ ಸವಾಲಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ: "ಹಲವರು ನನ್ನ ಮೂದಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಅಂಗವಿಕಲೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಈಕೆಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ಆಟ. ಈಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಸುಮ್ಮನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಎಂದಿರುವುದು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ನಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನೆ ಸವಾಲಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ನಿತ್ಯ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ, ತಾಯಿ, ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿ, ಕೋಚ್ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನೀನು ಮುನ್ನುಗ್ಗು, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಕೇಳಿದಾಗ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನೆ ನಾನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಯಣ್ಣವರ.
ಕೋಚ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೋಚ್ ಬಸಪ್ಪ ಸುಣಧೋಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಒಲಿಂಪಿಕ್, ಕಾಮನವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕನಸಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮನ್ ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಾಯಣ್ಣವರ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಆಟ ಆಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದ 30 ಆಟಗಾರರ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಾಲ್ಕು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿತು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ: "ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗಿ ಇಂದು ಕಾಮನವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರುವುದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಸಂಗತಿ. ಆಕೆಯ ಕಠಿಣಶ್ರಮ, ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಠ ಮೆಚ್ಚುವಂತದ್ದು. ಗ್ಲಾಸ್ಗೋದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ನೂತನ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
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