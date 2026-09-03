ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿ ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನಿಕ್ಕಂ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ: ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಕಮಿಷನರ್ ಬೊರಸೆಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ

ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನೂತನ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು.

BELAGAVI NEW POLICE COMMISSIONER NIKAM TAKES OVER
ಬೆಳಗಾವಿ ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ನಿಕ್ಕಂ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2026 at 4:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ನೂತನ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ನಿಟಕಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಅವರನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನೂತನ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರನ್ನು ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಕಮಿಷನರ್ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ, ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ, 2013 - 14ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಬೆಷನರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಭೂಷಣ ಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಂಚಾರ, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾನು ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ವೇಳೆ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಭೂಷಣ ಸಾಹೇಬರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ರೌಡಿಗಳು ರೌಡಿಸಂ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಅದ್ಧೂರಿ ಬಿಳ್ಕೊಡುಗೆ: ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಗೈಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಧೂರಿ ಆಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಡಲಾಯಿತು.‌ ಬಳಿಕ ಅಲಂಕೃತ ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ವಾಹನವನ್ನು ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ, ಎಸ್ಪಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್, ಡಿಸಿಪಿ ನಾರಾಯಣ ಬರಮನಿ, ಡಿಸಿಪಿ ನಿರಂಜನ್ ರಾಜೆ ಅರಸ್, ಡಿಸಿಪಿ ವೈ.ಕೆ.ಕಾಶಪ್ಪನವರ ಸೇರಿ ಎಸಿಪಿ, ಸಿಪಿಐ, ಪಿಎಸ್ಐ ಗಳು ವಾಹನವನ್ನು ತಾವೇ ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

Send off to commissioner Borase
ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಕಮಿಷನರ್ ಬೊರಸೆ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ (ETV Bharat)

ಬೆಳಗಾವಿ ಕಂಡ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಬಡೇಕೊಳ್ಳಮಠ 'ಡೆಡ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್' ಗುರುತಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸುಧಾರಣೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಳ ಹಂತದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಜನಸ್ನೇಹಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾರದ ಅನುಭವ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಹೊಸ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪರಿಚಯ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ನಾಶಿಕ್‌ ನ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ 2012ನೇ ಐಪಿಎಸ್‌ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೆ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು, ಆ ಬಳಿಕ ವಿಜಯಪುರ, ಬೀದರ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯುರೊ ಆಫ್‌ ಸಿವಿಲ್‌ ಏವಿಯೇಷನ್ಸ್‌ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹುಷಾರ್: ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

TAGGED:

BELAGAVI
ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್
POLICE COMMISSIONER BHUSHAN BORASE
POLICE COMMISSIONER PRAKASH NIKAM
NEW POLICE COMMISSIONER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.