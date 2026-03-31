'ಬೆಮುಲ್ಗೆ ಈ ವರ್ಷ ₹12.59 ಕೋಟಿ ಲಾಭ, ಇನ್ನೂ 20 ದಿನ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ'
ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಫರ್ನಿಶ್ ಆಯಿಲ್ ತರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : March 31, 2026 at 6:29 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ(ಬೆಮುಲ್)ದಲ್ಲಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 510 ಕೋಟಿ ರೂ. ವಹಿವಾಟು ಆಗಿದ್ದು, ₹12.59 ಕೋಟಿ ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ 20 ದಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಪ್ರತಿದಿನ 2.75 ಲಕ್ಷ ಕೆಜಿ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8.20 ಕೋಟಿ ಕೆಜಿ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6.70 ಕೋಟಿ ಕೆಜಿ ಆಕಳ ಹಾಲು, 1.50 ಕೋಟಿ ಕೆಜಿ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲು ಸೇರಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಟ್ಟು 32 ಕೋಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಪಾವತಿಯಾಗಿದ್ದು, 2026ರ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ 7.50 ಕೋಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ 37.20 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಒಟ್ಟು 331 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹಾಲಿನ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ 550 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ತುಪ್ಪ, 230 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪನ್ನೀರ್, 35 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಪೇಡಾ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹೊಸದಾಗಿ 100 ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮಾಳಮಾರುತಿಯಲ್ಲಿ 19 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ನಮಗೆ ಲೀಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೋಲಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಹೆಸರಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೆಗಾ ಡೈರಿ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ 300 ಕೋಟಿ ಬದಲು 120-150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಡೈರಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ನಾವು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಫರ್ನಿಶ್ ಆಯಿಲ್ ತರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 1400 ಯೂನಿಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ 20 ದಿನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಮೊದಲು 30 ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಖಾಸಗಿ ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಹಾಲು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಜನರು ಆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಹತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಲ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ 35 ರೂ. ಮತ್ತು 5 ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯೋಗ್ಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ರೈತರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಪ್ರತಿದಿನ 3 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.
