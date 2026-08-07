ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸೀಟ್ ಕೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕವರ್: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಬೆಳಗಾವಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಹುಡುಗರ ಆವಿಷ್ಕಾರ!
ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಸೀಟ್ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಕವರ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 7, 2026 at 7:14 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತಾಪಮಾನ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ಸೀಟು ಕಾಯ್ದ ಹಂಚಿನಂತೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನೆಂದರೆ ಸೀಟ್ ತಂಪಾಗಿಸುವ 'ಸೀಟ್ ಕವರ್'. ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ದೊರೆತಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದ ಎಸ್.ಜಿ. ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಶರತ್ ಪದ್ಮನ್ನವರ, ಶಶಾಂಕ ಗುಮ್ಮಗೋಳ, ಶೀತಲ್ ಗೋಂಧಳಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಬತ್ ತುನಿಸ್ಸಾ ಮಾಚೇಕರ್ ಅವರ ತಂಡ ವಿನೂತನ ಮಾದರಿ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮಂಡ್ಯದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯವು ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 49ನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಟ್ ಕವರ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಆ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 475 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಂಡವು. ಅದರಲ್ಲಿ 21 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಳಗಾವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ "ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಬೈಕ್ ಸೀಟ್ ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ", ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಲಭಿಸಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ನಾಶ, ನಗರೀಕರಣ, ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಕರಣ ಪರಿಣಾಮ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದೇ ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು, ಕೂಲಿಕಾರರು, ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೇರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಬೈಕ್ನ್ನೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಬೈಕ್ ಓಡಿಸುವಾಗ ಸೀಟ್ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಪರದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಚರ್ಮರೋಗದಂತ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವು, ಬೈಕ್ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಕೂಲ್ ಮಾಡುವ ಅಪರೂಪದ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು 52 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬಿಸಿಲಲ್ಲೂ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ತಂಪು ಮಾಡುತ್ತದೆಯಂತೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಶರತ್ ಪದ್ಮನ್ನವರ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ, "ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಶಾಂಕ ಗುಮ್ಮಗೋಳ ಒಮ್ಮೆ ಕಲಬುರ್ಗಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ರಣ ರಣ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಾಗ ಸೀಟ್ ತುಂಬಾ ಕಾಯ್ದಿತ್ತು. ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅಂತೆ ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ, ವಿಜಯಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಧಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ಏನು ಬಿಸಿಲು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೀಟ್ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಲಗಲಿ ಮತ್ತು ಡಾ. ಅಶೋಕ ಹುಲಗಬಾಳಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐಡಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದೆವು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಿಫಲರಾದೆವು. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿದ್ಧವಾಯ್ತು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ಈ ಸೀಟ್ ಕವರ್ನ್ನು ಈಜಿಯಾಗಿ ಬೈಕ್ಗೆ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 10-12 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು 52 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲೂ ಬೈಕ್ ಸೀಟ್ ತಂಪಾಗಿದ್ದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೈಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ, ಪೇಟೆಂಟ್ಗೂ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್, ಲಾರಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಹೊಂದಿಕೆ ಆಗುವ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ತಯಾರಿಸಿ, ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಬೈಕ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಬೈಕ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗಲೇ ಈ ಸೀಟ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಶರತ್ ಪದ್ಮನ್ನವರ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಸ್ಜಿಬಿಐಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಆಗಿರುವ ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಗಲಗಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅದ್ಭುತ ಐಡಿಯಾದಿಂದ ಈ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಬಿಸಿಲನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಸೀಟ್ ತಂಪಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿತ್ಯ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹರ್ಷ: ನಾಗನೂರು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಮಠದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಡಾ. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಓಡಿಸುವಾಗ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖದಿಂದ ಪರದಾಡುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ ಸೀಟ್ ಕವರ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಂಡಳಿ ಗುರುತಿಸಿ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇವರು ಯುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ" ಎಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು.
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