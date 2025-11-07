ETV Bharat / state

ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಬೆಳಗಾವಿ: ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವುದು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿರುವುದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ!

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 29 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ.

SUGARCANE FACTORIES IN BELAGAVI
ಟ್ರಾಕ್ಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು (ETV Bharat)
ವರದಿ - ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಂಡ್ಯವನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ನೈಜವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಜಿಲ್ಲೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿರುವುದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ?, ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸ್ವಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ ಒಟ್ಟು 81 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 29 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ನಾಡು ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಕೇವಲ 5 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ 14, ವಿಜಯಪುರ 12, ಬೀದರ್ 5, ಕಲಬುರಗಿ 5, ಹಾವೇರಿ 3, ಬಳ್ಳಾರಿ 1, ಚಾಮರಾಜನಗರ 1, ದಾವಣಗೆರೆ 1, ಗದಗ 1, ಹಾಸನ 1, ಮೈಸೂರು 1, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ 1, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದೆ.

ಇನ್ನು 2025ರ ಫೆ.28ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 36 ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 11 ಹೊಸ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಮೊದಲಿನ 29 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ 11 ಸೇರಿದರೆ 40 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿವೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ:

  • ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ. ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಣಶ್ಯಾಳದ ಸತೀಶ್​ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುದಲಿ ಬಳಿ ಇರುವ ಬೆಲಗಾಮ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
  • ಉದ್ಯಮಿ ವಿದ್ಯಾ ಮರಕುಂಬಿ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀ‌ರೇಣುಕಾ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನವಳ್ಳಿ, ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾವಚಿ, ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬುರ್ಲಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಳವಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಗೋಕಾಕ್ ಶುಗರ್ಸ್' ಈ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಸದ್ಯ ಜಪಾನ್ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇನಂದಿ ಬಳಿಯ 'ಸೌಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶುಗರ್ಸ್' ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಮೇಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರ ಪುತ್ರ ಅಮರನಾಥ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಘಟಪ್ರಭಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ. ಶಿದ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಂಬಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಅವರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಭಾವನ ಸವದತ್ತಿಯ 'ಶಿವಶಕ್ತಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್', ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮರಕುಂಬಿ ಬಳಿ 'ಇನಾಮದಾರ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಿ ಬಳಿ ಇರುವ 'ಚಿದಾನಂದ ಬಸವಪ್ರಭು ಕೋರೆ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ' ಕೂಡ ಡಾ.ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಅವರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅವರ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕೋರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜೈನಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಅರಿಹಂತ ಶುಗರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್‌ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ ಪರಾಜಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಉತ್ತಮ ಪಾಟೀಲ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ.
  • ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಪವಾಡದಲ್ಲಿರುವ ಅಥಣಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಾಟೀಲ ಮಾಲೀಕರು. ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
  • ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕರಿಕಟ್ಟಿ ಬಳಿಯ ಹರ್ಷಾ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ.ಕೆ.ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ 'ಮಲಪ್ರಭಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ' ಕೂಡ ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಸಹೋದರ ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಚನ್ನರಾಜ ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಸಮೀಪದ 'ಹಾಲಸಿದ್ಧನಾಥ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ' ಹಾಗೂ ಸಂಕೇಶ್ವರದ 'ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ಸಹಕಾರಿ‌ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ' ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಾಲಸಿದ್ಧನಾಥ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಎಂ.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ, ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿಗೆ ರಾಜು ಕಲ್ಲಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಲ್ಯಾಳ ಬಳಿಯ 'ಕೃಷ್ಣಾ ಸಹಕಾರಿ‌ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ' ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಿ ಪರಪ್ಪ ಸವದಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ಖಾನಾಪುರದ 'ಲೈಲಾ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (ಶ್ರೀ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ) ಶಾಸಕ ವಿಠಲ ಹಲಗೇಕರ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
  • ಕಾಗವಾಡದ 'ಶಿರಗುಪ್ಪಿ ಶುಗರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮಗೆನ್ನವರ ಒಡೆತನದ್ದು.
  • ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಉದಪುಡಿಯ 'ಶ್ರೀ ಶಿವಸಾಗರ ಶುಗರ್ ಆಂಡ್ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' (ಗುಡಗುಂಟಿ ಶುಗರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಬಯೋ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ) ಜಮಖಂಡಿ ಶಾಸಕ ಜಗದೀಶ ಗುಡಗುಂಟಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ‌.
  • ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಡಿಯ 'ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ'ಗೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ಬಸವರಾಜ ಬಾಳೇಕುಂದ್ರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
  • ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಡಾ.ವಿಶ್ವಜೀತ್ ಕದಂ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
  • ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ 'ಉಗಾರ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಉದ್ಯಮಿ ಚಂದನ ಶಿರಗಾಂವಕರ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದೆ.
  • ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಲ್ಲದ ಬಾಗೇವಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ವಿಶ್ವರಾಜ ಶುಗರ್ಸ್' ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ದಿ.ಉಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಪುತ್ರ, ಶಾಸಕ ನಿಖಿಲ್ ಕತ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.
  • ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂನ 'ಶ್ರೀ ಸಂಗಮ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ'ಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಲ್ಹಾರಿಗೌಡ ಪಾಟೀಲರ ಅಳಿಯ, ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಇವರು ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ನಡೆದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು.
  • ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಗವಾಡಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಇಂಡಿಯನ್ ಕೇನ್ ಪಾವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಬೀರೇಶ್ವರ ಶುಗರ್ಸ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಶಾಮನೂರ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರ ಮಾಲಿಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.
  • ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಖಾನಪೇಟ್​ನ ಇಐಡಿ ಪ್ಯಾರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್( 'ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ') ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಯಾದವಾಡ ಅವರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದೆ.
  • ನಿಪ್ಪಾಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಡಕಿಹಾಳದ ಎಂ.ಆರ್.ಮಾಡಿಕ್ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ 'ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪಾವರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದೆ.
  • ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ 'ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ' ಸಹಕಾರಿ ರಂಗ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ 29 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಪೈಕಿ 'ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ' ಮತ್ತು ಉದಪುಡಿಯ 'ಶ್ರೀ ಶಿವಸಾಗರ ಶುಗರ್ ಆಂಡ್ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಕಬ್ಬು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ?: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ, ಮಲಪ್ರಭಾ, ಘಟಪ್ರಭಾ, ವೇದಗಂಗಾ, ದೂಧಗಂಗಾ, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ, ಹಿರಣ್ಯಕೇಶಿ ಹೀಗೆ ಸಪ್ತನದಿಗಳು ಹರಿಯುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.‌ ಸದ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2.90 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1 ಕೋಟಿ 7 ಲಕ್ಷ 91 ಸಾವಿರ 376 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ 77,357 ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಕ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿದಗೌಡ ಮೋದಗಿ, ಹಾಲಿ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು-ಸಂಸದರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿವೆ. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಗಳಂತೆ ಕಾದಾಡುವ ಇವರು, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಒಂದೇ ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೂ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚದೇ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುತೇಕ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 8 ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,500 ರೂ.‌ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ರೈತರು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ?. ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ?. ಅಧಿಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕರವೇ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಾಜೀದ್ ಹಿರೇಕೊಡಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

