ಕೊಚ್ಚೆಯಾದ ಬೆಳಗಾವಿಯ 'ಗೋವಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ', ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು, ದುರ್ವಾಸನೆ: ದಂಡು ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಿಡಿಶಾಪ
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತ ದಂಡು ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 10, 2026 at 9:09 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಹೆಸರಿನ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವೊಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೈಟೆಕ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈಗ ಅದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಗರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುರಿದು ಬಿದ್ದ ಆಸನಗಳು, ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ ತಿಂದು ಉಗುಳಿರುವುದು, ಮಳೆ-ಕೊಳಚೆ ನೀರಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚೆಯಾದ ನೆಲಹಾಸು, ಮಳಿಗೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಾರಾಯಿ ಬಾಟಲಿಗಳು, ಸುತ್ತಲೂ ದುರ್ವಾಸನೆ.. ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರಿನ ಗೋವಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ದುಸ್ಥಿತಿ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಹಳೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಹೋಗಿ, ಹೊಸದು ಬಂತು ಅಂತಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ನಡೆಯಿತು. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ದಂಡು ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಇರುವ ಆಸನಗಳ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಕಾ ತಿಂದು ಉಗುಳಲಾಗಿದೆ. ನಿಲ್ದಾಣದ ತುಂಬಾ ಕಸವೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಸಗುಡಿಸಿ ಅದೆಷ್ಟು ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆಯೋ? ಇಂಥ ಕೊಳಕು ವಾತಾವರಣದ ನಡುವೆಯೇ ಬಸ್ ಬರುವವರೆಗೂ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಬಿಟಿಯಿಂದ ಖಾನಾಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗೋವಾ, ಕಾರವಾರ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಯ ಬಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಳಿಯುವ ಜನ ಸಿಬಿಟಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಸ್ ಹತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆ ತಾಂಡವ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆಲಹಾಸಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಟೈಲ್ಸ್ ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿವೆ. ಮಳೆಯಾದರೆ ನೀರು ನಿಂತು ಕೆಸರಿನ ಗದ್ದೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಆವರಣ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಸದರಾಶಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿತ್ಯ ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶೌಚಾಲಯದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ 9 ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿದೆ. ಉಳಿದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಎರಡು ಅಂಗಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿದ್ದು, ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬೀಸಾಕಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಬರುವವರು ಸಂಜೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಅಂಗಡಿಗಳ ಹಿಂದೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಊಟ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿಹೊತ್ತು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಋತಿಕಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುರ್ಚಿಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಉಗುಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೊಲಸು ವಾಸನೆಯಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ, ಹೊಸ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಉಗುಳುವುದು, ಕಸ ಚೆಲ್ಲುವುದು ಮಾಡಬಾರದು" ಎಂದು ಕೋರಿದರು.
"ಇಲ್ಲಿನ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆಯಿಂದ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಮಲೇರಿಯಾ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ರೋಗಗಳು ಹರಡುವ ಭೀತಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಉಗುಳುವುದು, ಕಸ ಚೆಲ್ಲುವುದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪೂಜಾ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಶಾಸಕ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್ ಅವರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, "ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ದಂಡು ಮಂಡಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.
ಗೋವಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎಂಬ ಹೆಸರೇಕೆ?: ಗೋವಾ ಬಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದನ್ನು ಗೋವಾ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಅಂತಾ ಕರೆಯುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಈಗ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅನಾಥವಾಗಿದೆ. ದಂಡು ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೋ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಲೋ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲರ ಆಶಯ.
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