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ಸತತ 42 ಗಂಟೆ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ: ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಬೆಳಗಾವಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸತತ 42 ಗಂಟೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

GANESHA IMMERSION PROCESSION
ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2026 at 4:18 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸತತ 42 ಗಂಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೇಗ ಬಾರಪ್ಪಾ ಗಣಪ ಎಂದು ಭಕ್ತರ ಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿತು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಗರದಾದ್ಯಂತ 1056 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಂಡಳಿಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ 12 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದ್ದವು. ಕೊನೆಯ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಶುರುವಾದ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಡೆದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ 36 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ದಾಖಲೆ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ ಈ ಬಾರಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆ 42 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೂಡ ದಾಖಲೆಯೇ.

ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ತೆರೆದ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಧರ್ಮವೀರ ಸಂಭಾಜಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಯುವ ಸಮೂಹ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸುಂದರ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೇ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು. ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಒಂದೆಡೆ ಗಣೇಶನ ಕುರಿತ ಡಿಜೆ ಹಾಡುಗಳು ಅಬ್ಬರ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಡೋಲ್ ತಾಶಾ, ಧ್ವಜ ಪತಕ್, ಡೊಳ್ಳು, ಕೋಲಾಟ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ‌ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೆರಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ನಗರದ ಚವ್ಹಾಟ ಗಲ್ಲಿ, ಖಡಕ್ ಗಲ್ಲಿ, ಬಾಂಧೂರ ಗಲ್ಲಿ, ಗಣಾಚಾರಿ ಗಲ್ಲಿ, ಅನಗೋಳದ ರಾಜಹಂಸ ಗಲ್ಲಿಯ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು ತಡವಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದವು. 'ಬೆಳಗಾವಿಯ ರಾಜಾ' ಚವ್ಹಾಟ ಗಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಗಣೇಶ ಬಪ್ಪಾ ಮೋರಯಾ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಭವಾನಿ-ಜೈ ಶಿವಾಜಿ ಘೋಷಣೆಗಳು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ್ದವು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಪಿಲೇಶ್ವರ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಾಯಿತು.

ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಭದ್ರತೆ: 1056 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು, 42 ಗಂಟೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 4 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೊಲೀಸರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.

'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಕ್ಕಂ ಅವರು, ಸತತ 41-42 ಗಂಟೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಗಣೇಶನ ವಿಸರ್ಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಮೂರ್ತಿಗಳ ಎತ್ತರದಿಂದ ವಿಸರ್ಜನೆ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಸಮಯ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂಡಳಿಗಳು ಡಿಜೆ ಸೌಂಡ್ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ, ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಜನತೆ ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ, ಗದ್ದಲ, ಗಲಾಟೆ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕುಂದಾನಗರಿ ಜನರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ, ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ ಎಂ. ಮಾತನಾಡಿ, ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. 42 ಗಂಟೆ ಸತತವಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವಿಸರ್ಜನಾ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಸೇರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್, ಆಯುಕ್ತರ ನೃತ್ಯ: ಮೆರವಣಿಗೆ ಕ್ಲೈ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ, ಉಪ ಮೇಯರ್ ಹನುಮಂತ ಕೊಂಗಾಲಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ ಎಂ. ಸೇರಿದಂತೆ ನಗರಸೇವಕರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಗಣೇಶನನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿ ಆಗಿ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟು, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೇಗ ಬಾರಪ್ಪಾ ಗಣಪ ಎಂದರು.

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TAGGED:

BELAGAVI
ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ
GANESH CHATURTHI 2026
ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆ 2026
GANESHA IMMERSION PROCESSION

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