ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೂ ನೆತ್ತಿ ಸುಡುವ ರಣ ಬಿಸಿಲು: ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ವರುಣ, ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅನ್ನದಾತರು
ಬೆಳೆಗೆ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ರೈತರು ಕೈ ಕೈ ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸದೆಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 18, 2026 at 3:00 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಧೋ, ಧೋ ಅಂತಾ ಮಳೆ ಸುರಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜೂನ್ 18 ಬಂದರೂ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ. ರಣ ರಣ ಬಿಸಿಲು ಸುಡುತ್ತಿದ್ದು, ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿ ರೈತರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಳೆಯ ದಾರಿ ಕಾಯುತ್ತಾ, ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ವಿಳಂಬ ಆಗಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಈಗ ಬೆಳೆ ಒಣಗುವ ಭೀತಿ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹುಯ್ಯೋ, ಹುಯ್ಯೋ ಮಳೆರಾಯ, ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಕಾಪಾಡಯ್ಯ ಅಂತಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವರುಣ, ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲಾ 'ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಆಕಾಶ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀನು ಮಾತ್ರ ಸುಖವಾಗಿ ಮಲಗಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರ್ತಿ ಅಲ್ಲವೇ?' ಅಂತಾ 'ದೇವರ ಗೆದ್ದ ಮಾನವ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ವರನಟ ಡಾ.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಳೆ ಕುರಿತು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಳವೆಬಾವಿ, ಬಾವಿ ಸೇರಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದವರು ನೀರು ಹಾಯಿಸಿ, ಬೆಳೆ ಬದುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಳೆಯನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡವರು ಕೈ ಕೈ ಹಿಸುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಗಿಲ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ರೈತರು ಟ್ಯಾಂಕರ್, ಕೊಡಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಯಾರಿ, ಒಣಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಉಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಬಿತ್ತನೆ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮಳೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋಣ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ, ಮಳೆ ಆಗದೇ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯೋಣ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಬಿತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು ಇನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಮಳೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜೂನ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಸುರಿದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಬಿತ್ತನೆ ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಶೇ.51ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 7,52,312 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಬಿತ್ತನೆ ಗುರಿ ಇದ್ದು ಜೂ.15ರ ವರೆಗೆ 3,81,200 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಬೆಳೆ, ಎಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ?: 2,29,229 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ 42,405, ಹೆಸರು 38,271, ಭತ್ತ 32,540, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ 14,820, ಉದ್ದು 9,933, ಹತ್ತಿ 8,433 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತೊಗರಿ, ಜೋಳ, ಶೇಂಗಾ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಮತ್ತಿತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರೈತರು ಕೊಳವೆಬಾವಿ, ಬಾವಿ ನೀರಿನ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚಿ ಸೇರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜೂನ್ 16ವರೆಗೆ ಮಳೆ ವಿವರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಜೂನ್ 1ರಿಂದ 16ವರೆಗೆ 70 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, 77 ಮಿ.ಮೀ. ಆಗಿದೆ. 7 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಸುರಿಯುವ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 128 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗಿರುವುದು ಕೇವಲ 47 ಮಿ.ಮೀ. ಮಾತ್ರ. ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 93 ಮಿ.ಮೀ. ಪೈಕಿ 63 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮದುರ್ಗ 89 ಮಿ.ಮೀ., ಸವದತ್ತಿ 102 ಮಿ.ಮೀ., ಯರಗಟ್ಟಿ 110 ಮಿ.ಮೀ., ಬೈಲಹೊಂಗಲ 86 ಮಿ.ಮೀ., ಅಥಣಿ 83 ಮಿ.ಮೀ., ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 87 ಮಿ.ಮೀ., ಗೋಕಾಕ್ 47 ಮಿ.ಮೀ., ಹುಕ್ಕೇರಿ 80 ಮಿ.ಮೀ., ರಾಯಬಾಗ 78 ಮಿ.ಮೀ., ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರು 123 ಮಿ.ಮೀ., ನಿಪ್ಪಾಣಿ 77 ಮಿ.ಮೀ., ಕಾಗವಾಡ 67 ಮಿ.ಮೀ., ಮೂಡಲಗಿ 61 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ, ಖಾನಾಪುರ, ಗೋಕಾಕ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಕಾಗವಾಡ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನದಿಗಳಿಗೆ ಒಳಹರಿವು ಇಲ್ಲದೇ ಮುಂದೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗುವ ಆತಂಕವಿದೆ.
'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ರಾಜು ಮರವೆ, ''ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಹತ್ತು ದಿನ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ 8-10 ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ 1 ಇಂಚು ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವ ಭತ್ತ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಮಳೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಕರೆಗೆ 30 - 40 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಲಸೂಲ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತಬೇಕು. ಮಳೆ ಆಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮಗೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮನಸ್ಸು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತಿದೆ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಮತ್ತೋರ್ವ ರೈತ ಮಾರುತಿ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಬಾಸುಮತಿ ಭತ್ತ ಬಿತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ ಆಗಲಿದೆ. ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಳೆಗಾಗಿ ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
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ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ಭತ್ತದ ಸಸಿಗೆ ನೀರು: ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಚಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾವಂತ ಎಂಬವರು, ಮಳೆ ಆಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ 3 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ತರಿಸಿ ಭತ್ತದ ಸಸಿಗೆ ನೀರು ಉಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಮಳೆ ಆದರೆ, ಭತ್ತದ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ತರಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಎಂದೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲವೇ ಎಂದು ರೈತ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಸಾವಂತ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಜೂನ್ 22ರ ಬಳಿಕ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ: ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಳೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ''ಈಗಾಗಲೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಯಾಬಿನ್ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಭಾದೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು, ನಾನು ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೂನ್ 22ರ ನಂತರ ಮಳೆ ಆಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಜುಲೈ 15ರವರೆಗೂ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬಹುದು'' ಎಂದರು.
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