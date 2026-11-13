ಸಾವಯವ, ಅಂತರ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮೊದಲೇ ನಿಗದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಲೆ, ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ರೈತನ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂತ್ರ!
ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಚಹಗರಿ, ಅರಿಶಿಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ರೈತ ಚಿದಾನಂದ ಪವಾರ ಹೇಳಿದ್ಧಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 13, 2026 at 2:11 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳ ನಡುವೆಯೇ, ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಚಿದಾನಂದ ಪವಾರ.
ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು, ಅವರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹10.20 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ₹15 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
39 ವರ್ಷದ ಬಿಎ ಪದವೀಧರ ಚಿದಾನಂದ ಅವರು 2006ರಿಂದಲೇ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಚಹಗರಿ, ಅರಿಶಿಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅಂತರ್ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಆದಾಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆಯೇ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಇವರ ವಿಶೇಷತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಎರಡೂವರೆ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಟನ್ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಲೇ ₹12 ಲಕ್ಷ, ಜೊತೆಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಚಹಗರಿ 3 ಟನ್ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಅದರಿಂದಲೂ 3 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 15 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಯ ಮಾರಾಟದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ. ಆದರೆ, ಚಿದಾನಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ. ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಇವರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಿತ್ತನೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬೆಳೆಗೆ ದರ ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಫಸಲು ಕೈಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಅದೇ ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 200 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಂಘ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಬೆಲೆ ಭದ್ರತೆ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಸಾಧಕ ಚಿದಾನಂದ ಪವಾರ, 2007ರಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕ್ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಕಬ್ಬು, ಬಾಳೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಏಕ ಬೆಳೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ 2017ರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಲೇಡಿ ತಳಿಯ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಸಸಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಆದಾಯ ಬಂತು. ಮುಂದೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಅಂತರ್ ಬೆಳೆ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಚೆಂಡು ಹೂವು, ಚಹಗರಿ, ಅರಿಶಿಣ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಅಂತರ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 10.20 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಕೈ ಸೇರಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 15 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯದ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರ ಸಂಘದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕರು ತಮ್ಮದೇ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಬೆಳೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಮೊದಲೇ ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಚಿದಾನಂದ ಪವಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಗೊಬ್ಬರ ನೀವೇ ತಯಾರಿಸಿರಿ: ರೋಗ ಬಂದ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂಗ ರೋಗ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸಾಯವಯ ಗೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸಗಣಿ - ಆಡು - ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ, ದಶಪರ್ನಿ, ಜೀವಾಮೃತ, ಗೋಕೃಪಾಮೃತ, ಎರೆಜಲ, ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗೊಬ್ಬರದಿಂದ ಭೂಮಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆದರೆ ಪಪ್ಪಾಯಿಗೆ ಬೇರು ಕೊಳೆ ರೋಗ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನು ವೈರಸ್ ಬಾಧೆಗೆ ದಶಪರ್ನಿ ರಾಮಬಾಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಿದಾನಂದ.
ಅತೀಯಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ ವಿಷ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಷವನ್ನೆ ಬಿತ್ತಿ, ವಿಷವನ್ನೆ ತಿನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಭೂಮಿ ಉಳಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಸಾವಯವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದರೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದರು.
ಆಕಳು, ಎಮ್ಮೆ, ಆಡು, ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ: ಚಿದಾನಂದ ಪವಾರ ಅವರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಐದು ಆಕಳು, ಮೂರು ಎಮ್ಮೆ, 20 ಆಡು ಮತ್ತು ಆಡುಮರಿ 20, 30 ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಸುತ್ತ 2 ಜೇನುಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿ, ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಇದ್ದು, ಹನಿನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗರಿ - ಕೃಷಿ ಸಾಧನೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಗೌರವ: ಚಿದಾನಂದ ಪವಾರ ಅವರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಂದಿವೆ. 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ 'ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃಷಿಕ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮುಂಬೈನ 'ಅಸ್ಪೀ' ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ 2025ರಲ್ಲಿ 'ವರ್ಷದ ಕೃಷಿಕ' ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದಿವೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವೇ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ: ಚಿದಾನಂದ ಅವರ ಕೃಷಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಸಹಕಾರವೂ ಇದೆ. ಸಹೋದರ ಗಜಾನನ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಅಕ್ಕವ್ವ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಪುತ್ರರಾದ ಅಭಯ್, ಅಮಿತ್ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿ ಸಿಂಧೂ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಾಪುರ ರೈತ ಮಾರುತಿ ಮಾಯನ್ನವರ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿದಾನಂದ ಪವಾರ ಅವರು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಶೀಲ ರೈತ. ಒಂದೇ ಬೆಳೆಗೆ ಇವರು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಇವರಂತೆ ಅಂತರ್ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದರೆ, ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ, ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
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