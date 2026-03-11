ಬೆಳಗಾವಿ: ಅಂದು ತಂದೆ, ಇಂದು ತಾಯಿ ದೇಹ ಛೇದಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲು ವೈದ್ಯ ಪುತ್ರ ಸನ್ನದ್ಧ
ಬೆಳಗಾವಿ ವೈದ್ಯರೋರ್ವರು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಛೇದನ ಮಾಡಿ, ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ತಾಯಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನೂ ಛೇದನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 11, 2026 at 8:46 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: 18 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸ್ವತಃ ತಂದೆ ದೇಹವನ್ನೇ ಛೇದನ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಿ.ಎಂ.ಕಂಕಣವಾಡಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶರೀರ ರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಮಹಾಂತೇಶ ರಾಮಣ್ಣವರ ಅವರು ಈಗ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ದೇಹವನ್ನೂ ಛೇದಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ(ಮಾ.9) ನಿಧನರಾದ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ, ಶತಾಯುಷಿ ಸುಶೀಲಾದೇವಿ ಬಿ.ರಾಮಣ್ಣವರ (101) ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ನಗರದ ಕೆಎಲ್ಇ ಬಿ.ಎಂ.ಕಂಕಣವಾಡಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ದೇಹದಾನ ಜಾಗೃತಿ ಸಂಬಂಧವೇ ಅವರೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ರಾಮಣ್ಣವರ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ದೇಹವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾದರು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ, ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಪತಿ ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಮಣ್ಣವರ ಅವರು 2008ರ ನವೆಂಬರ್ 13ರಂದು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನೇ ಛೇದನ ಮಾಡಿ ವೈದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಮೃತ್ಯುಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಪುತ್ರ ಡಾ.ಮಹಾಂತೇಶ ರಾಮಣ್ಣವರು ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇಹ ಛೇದಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ತಾಯಿ ಸುಶೀಲಾದೇವಿ ಕೂಡ 'ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ನೀನೆ ಛೇದಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಮಗ ಮಹಾಂತೇಶ ಅವರಿಂದ ಮಾತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿ.ಎಂ.ಕಂಕಣವಾಡಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಡಾ.ಸುಶೀಲಾದೇವಿ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ದೇಹವನ್ನು ಕಂಕಣವಾಡಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿನ ಶರೀರ ರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇಹವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸುಶೀಲಾದೇವಿ ಅವರ ಪತಿ ಡಾ.ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಮಣ್ಣವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪತಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದು, ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪುತ್ರ ಡಾ.ಮಹಾಂತೇಶ ರಾಮಣ್ಣವರ, "ನಿನ್ನೆ (ಸೋಮವಾರ) ನೇತ್ರ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ದೇಹವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಕೊನೆ ಇಚ್ಛೆ ಈಡೇರಿಸಲು ನಾನು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಲಹೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದು, ಕೆಎಲ್ಇ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಪ್ರಭಾಕರ ಕೋರೆ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ದೇಹ ಛೇದನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರು ದೇಹದಾನಕ್ಕೆಯ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಆಯುರ್ಯವೇದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 35, ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ 200 ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ 1 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೇಹದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮಹಾಂತೇಶ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಂದವಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ದೇಹ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಡಾ.ಮಹಾಂತೇಶ ದೇಹದಾನ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ದೇಹ ಛೇದಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದ, ಈಗ ತಾಯಿ ದೇಹವನ್ನೂ ಛೇದಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಲಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
"ದೇಹದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇವಲ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ದೇಹದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಡಾ.ಮಹಾಂತೇಶ ರಾಮಣ್ಣವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಹದಾನ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಂ.1 ಇದೆ. ಅವರ ಧರ್ಮದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ದೇಹದಾನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು" ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ವಿಜಯ್ ಮೋರೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ತಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದುಃಖ ಇಡೀ ರಾಮಣ್ಣವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದರೂ, ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಮಾತು ನಡೆಸಿಕೊಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ತಾಯಿಯ ದೇಹದಾನ ಮಾಡಿದರು. "ಕೊಟ್ಟರೆ ಧನ್ಯನಾಗುವೆ ಜೀವಿತರಲ್ಲಿ, ಇಟ್ಟರೆ ಬೋಧಕನಾಗುವೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ, ಸುಟ್ಟರೆ ಬೂದಿಯಾಗುವೆ ಭೂವಿಗೆ, ಹೂತರೆ ನೀನಾರಿಗಾದೆ ಎಲೆ ಮಾನವ" ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರಾಮಣ್ಣವರ ಕುಟುಂಬ ಸಾರಿದೆ.
