ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವ ಆಮಿಷ, ಬೆಳಗಾವಿ ವೈದ್ಯನಿಗೆ ₹28.15 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ
ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರಿಂದ 28.15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Published : November 6, 2026 at 10:42 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರಿಂದ 28.15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಡೆದು ವೀಸಾ ಕೊಡಿಸದೆ, ಹಣವನ್ನೂ ಮರಳಿಸದೆ ವಂಚಿಸಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ನಗರದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಸದಾಶಿವನಗರದ ನಿವಾಸಿ ವೈದ್ಯ ನಿಲೇಶಕುಮಾರ್ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದವರು. ಗುಜರಾತ್ ಮೂಲದ ಮೋಹಿನಿ ಪರ್ಸೋತ್ತಂಭಾಯಿ ಜಿಂಜಾಲಾ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯ ನಿಲೇಶಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಸಹೋದರಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗೆ ತೆರಳಲು ವೀಸಾ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದಳು. ಈ ಭರವಸೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 28.15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದಳು. ಆದರೆ, ಹಣ ಪಡೆದು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಳೆದರೂ ವೀಸಾ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಣವನ್ನೂ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಹಣ ಮರಳಿಸಿ ಇಲ್ಲವೇ ವೀಸಾ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಮೋಸ ಆಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಾ ವೈದ್ಯ ನಿಲೇಶಕುಮಾರ್ ಅವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಪಿಎಂಸಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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