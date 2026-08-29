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ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ, ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ: ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ, ಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದೇನು..?

ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆಧರಿಸಿ 101 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರ ಪೀಡಿತ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವುದೇ ತಾಲೂಕು ಬರ ಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ.

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ಸಚಿವ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಪರಿಶೀಲನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 29, 2026 at 10:28 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖಾನಾಪುರ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ, ಇನ್ನುಳಿದ 14 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಭೀಕರ ಬರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಆದರೂ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದೇ ಇರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 7.38 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ಸುಮಾರು 65 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ಗೋವಿನಜೋಳ, ಶೇಂಗಾ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಬೆಳೆಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಒಣಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಲ-ಸೂಲ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತರು ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೂ, ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ: ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ, ಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದೇನು..? (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್, ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ ಸೇರಿ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯರಗಟ್ಟಿ, ಸವದತ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ವೇಳೆ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದು ಹುಸಿ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆಧರಿಸಿ 101 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರ ಪೀಡಿತ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 89 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರ, 12 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಬರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯಾವುದೇ ತಾಲೂಕು ಬರ ಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ‌ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 15 ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 14 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಆಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ವಾರ ಮಳೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರ ಪೀಡಿತ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರು ದಿನ ಮಳೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲಿವೆ. ಯರಗಟ್ಟಿ, ಸವದತ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ 29 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ದು, ಹೆಸರು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ 11 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಧ್ಯಂತರ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಗೋವಿನಜೋಳ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಪರಿಹಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳಂತೆ ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಯರಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕುಗಳು ಸದ್ಯ ಬರಪೀಡಿತ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬದಲಿಸಬೇಕಿದೆ. ಯಾವಾಗೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ವಿಳಂಬ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬರ ತಂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರ ಪರಿಹಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಕಾಯದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಪರಿಹಾರ ವಿತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು‌.

ಈ ಬಾರಿಯ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 29ರವರೆಗೆ 470 ಎಂ.ಎಂ. ವಾಡಿಕೆ ಪೈಕಿ 417 ಎಂ.ಎಂ. ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದು, ಶೇ.11ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ 146 ಎಂ.ಎಂ. ವಾಡಿಕೆ ಪೈಕಿ, 104 ಎಂ.ಎಂ. ಮಾತ್ರ ಮಳೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಶೇ.29ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆ 191 ಎಂ.ಎಂ. ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆಗಿದ್ದು 213 ಎಂ‌.ಎಂ., ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ರೈತರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ದೂಡಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ 29ರ ವರೆಗೆ 133 ಎಂ‌.ಎಂ. ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, 99 ಎಂ.ಎಂ. ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 402 ಎಂ.ಎಂ. ವಾಡಿಕೆ ಪೈಕಿ, 434 ಎಂ.ಎಂ. ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಶೇ.8ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಯಾವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ..? ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.50, ಬೈಲಹೊಂಗಲದಲ್ಲಿ ಶೇ.59, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.46, ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.49, ಗೋಕಾಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.49, ಹುಕ್ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.15, ರಾಮದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.50, ರಾಯಬಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.38, ಸವದತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.37, ಚನ್ನಮ್ಮನ ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.51, ನಿಪ್ಪಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.44, ಕಾಗವಾಡದಲ್ಲಿ ಶೇ.34, ಮೂಡಲಗಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ.45, ಯರಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 50ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು 10 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.40ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ.

ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆಗಿ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ, ಡಿಸಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬದಲಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡ ಪ್ರಕಾಶ ನಾಯಿಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯದ 101 ತಾಲೂಕುಗಳು ಬರಪೀಡಿತ: ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ

TAGGED:

BELAGAVI
DROUGHT HIT TALUKS
MINISTER JARAKIHOLI
ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿ
BELAGAVI DROUGHT

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