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ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ವರುಣಾರ್ಭಟ: 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 13.3 ಎಂಎಂ ಮಳೆ, ಶೇ.182 ಅಧಿಕ!

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಜುಲೈ 1ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ 78.6 ಎಂಎಂ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

13 MM RAINFALL IN BELAGAVI
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ವರುಣಾರ್ಭಟ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 7, 2026 at 7:00 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 13.3 ಎಂಎಂ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದು, ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ.182ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಅಧಿಕ ಆಗಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಜುಲೈ 1ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ 78.6 ಎಂಎಂ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದು ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಮಳೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಈಗ ನೋಡಿದರೆ, ಸಾಕು - ಸಾಕು ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಧೋ, ಧೋ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದು, ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಪ್ತನದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದೇರೀತಿ ಜಲಪಾತಗಳಿಗೂ ಜೀವ ಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 4.9 ಎಂಎಂ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದು, 13.3ಎಂಎಂ. ಇನ್ನು ಜುಲೈ 1ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 33.36 ಎಂಎಂ ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, 78.6 ಎಂಎಂ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಶೇ.134ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.

ತಾಲೂಕುವಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು 24.2 ಎಂಎಂ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಪ್ಪಾಣಿ 21.2, ಹುಕ್ಕೇರಿ 15.5ಎಂಎಂ, ಕಿತ್ತೂರು 14.2, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 11.7, ಬೈಲಹೊಂಗಲ 8.7ಎಂಎಂ, ರಾಯಬಾಗ 5.5ಎಂಎಂ, ಗೋಕಾಕ್ 3.8 ಎಂಎಂ, ಕಾಗವಾಡ 3.7ಎಂಎಂ, ಸವದತ್ತಿ 3.5ಎಂಎಂ, ಮೂಡಲಗಿ 2.7ಎಂಎಂ, ಯರಗಟ್ಟಿ 2.4ಎಂಎಂ, ರಾಮದುರ್ಗ 1.4ಎಂಎಂ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ.

ಜಲಾಶಯಗಳ ಮಟ್ಟ: 51 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಿಡಕಲ್ ನ ರಾಜಾಲಖಮಗೌಡ ಜಲಾಶಯ 8.88 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 21,730 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​​ ನೀರಿನ ಒಳ ಹರಿವಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುನವಳ್ಳಿ ನವಿಲುತೀರ್ಥ ಜಲಾಶಯವು 37.73 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 5.28 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದ್ದು, 4082 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​​ ನೀರು ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣನ ಅಬ್ಬರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾ, ದೂಧಗಂಗಾ, ವೇದಗಂಗಾ ಹಾಗೂ ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳು ಮೈದುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಉಪವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೇತುವೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡು ಜನಜೀವನ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಲ್ಲಿಕವಾಡ ಬಳಿ ದೂಧಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಲ್ಲಿಕವಾಡ-ದತ್ತವಾಡ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸೇತುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ದೂಧಗಂಗಾ, ವೇದಗಂಗಾ, ಕೃಷ್ಣಾ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಕೆಳಹಂತದ ಸೇತುವೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ.

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RAINFALL IN BELAGAVI
13 MM RAINFALL IN BELAGAVI

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