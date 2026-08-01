ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.29ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಮಳೆ: ಇನ್ನೂ ಬೇಕಿದೆ ಮಳೆರಾಯನ ಕೃಪೆ
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜನರು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 1, 2026 at 6:07 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.29ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ತಡವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೂ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ದಾಖಲಾದ ಪರಿಣಾಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಪ್ತನದಿಗಳು, ಜಲಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಜಲಪಾತಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮ ಮಳೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭ ವಿಳಂಬ ಆಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸಪ್ತನದಿಗಳು, ಜಲಾಶಯಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 146 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆಗಿದ್ದು 104 ಮಿ.ಮೀ. ಮಾತ್ರ. ಇದರಿಂದ ಶೇ.29ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯ ಕೃಪೆ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಳೆ ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೂ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಜೀವಕಳೆ ಬಂದಿದೆ.
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 191 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಮಳೆ ಆಗಿರುವುದು 213 ಮಿ.ಮೀ. ಇದರಿಂದ ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಆಗಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರವರೆಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ 343 ಮಿ.ಮೀ., ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು 325 ಮಿ.ಮೀ.. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು, ಮುಂಗಾರು ನಂತರ ನೋಡಿದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರವರೆಗೆ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 438 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 5.8 ಮಿ.ಮೀ. ಪೈಕಿ, 7.6 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ತಾಲೂಕುವಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ:
|ತಾಲೂಕು
|ವಾಡಿಕೆ
|ಆಗಿರುವ ಮಳೆ
|ಪ್ರಮಾಣ
|ಖಾನಾಪುರ
|727 ಮಿ.ಮೀ.
|762 ಮಿ.ಮೀ.
|ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
|ಬೆಳಗಾವಿ
|420 ಮಿ.ಮೀ.
|359 ಮಿ.ಮೀ.
|ಶೇ.14ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ
|ಅಥಣಿ
|54 ಮಿ.ಮೀ.
|91 ಮಿ.ಮೀ.
|ಶೇ.68ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
|ಹುಕ್ಕೇರಿ
|118 ಮಿ.ಮೀ.
|195 ಮಿ.ಮೀ.
|ಶೇ.65ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
|ಕಾಗವಾಡ
|69 ಮಿ.ಮೀ.
|112 ಮಿ.ಮೀ.
|ಶೇ.64ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
|ರಾಯಬಾಗ
|67 ಮಿ.ಮೀ.
|96 ಮಿ.ಮೀ.
|ಶೇ.43ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
|ನಿಪ್ಪಾಣಿ
|202 ಮಿ.ಮೀ.
|271 ಮಿ.ಮೀ.
|ಶೇ.34ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
|ಮೂಡಲಗಿ
|67 ಮಿ.ಮೀ.
|64 ಮಿ.ಮೀ.
|ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ
|ಯರಗಟ್ಟಿ
|58 ಮಿ.ಮೀ.
|59 ಮಿ.ಮೀ.
|ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
|ಬೈಲಹೊಂಗಲ
|180 ಮಿ.ಮೀ.
|128 ಮಿ.ಮೀ.
|ಶೇ.29ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ
|ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
|126 ಮಿ.ಮೀ.
|162 ಮಿ.ಮೀ.
|ಶೇ.28ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
|ಗೋಕಾಕ್
|63 ಮಿ.ಮೀ.
|81 ಮಿ.ಮೀ.
|ಶೇ.29ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
|ರಾಮದುರ್ಗ
|58 ಮಿ.ಮೀ.
|60 ಮಿ.ಮೀ.
|ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
|ಸವದತ್ತಿ
|67 ಮಿ.ಮೀ.
|58 ಮಿ.ಮೀ.
|ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ
|ಕಿತ್ತೂರು
|270 ಮಿ.ಮೀ.
|196 ಮಿ.ಮೀ.
|ಶೇ.28ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ
5 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಕಿತ್ತೂರು, ಸವದತ್ತಿ, ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಥಣಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಕಾಗವಾಡನಲ್ಲಿ ಶೇ.60ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಲಾಶಯಗಳ ಮಟ್ಟ: 51 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಿಡಕಲ್ನ ರಾಜಾಲಖಮಗೌಡ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 35.25 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, 17,004 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 1,556 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ. ಮುನವಳ್ಳಿ ನವಿಲುತೀರ್ಥ ಜಲಾಶಯವು 37.73 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 15.85 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದ್ದು, 4,782 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 1,194 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಳೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ''ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿತ್ತು. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೋಯಾಬಿನ್, ಹೆಸರು, ಹತ್ತಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಕೀಟಬಾಧೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಔಷಧಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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