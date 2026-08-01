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ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಶೇ.29ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಮಳೆ: ಇನ್ನೂ ಬೇಕಿದೆ ಮಳೆರಾಯನ ಕೃಪೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐದು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜನರು ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 1, 2026 at 6:07 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.29ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ತಡವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದರೂ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ದಾಖಲಾದ ಪರಿಣಾಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಪ್ತನದಿಗಳು, ಜಲಾಶಯಗಳು ಹಾಗೂ ಜಲಪಾತಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮ ಮಳೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭ ವಿಳಂಬ ಆಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸಪ್ತನದಿಗಳು, ಜಲಾಶಯಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 146 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆಗಿದ್ದು 104 ಮಿ.ಮೀ. ಮಾತ್ರ. ಇದರಿಂದ ಶೇ.29ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆರಾಯ ಕೃಪೆ ತೋರಿದ್ದರಿಂದ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಳೆ ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೂ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಜೀವಕಳೆ ಬಂದಿದೆ.

belagavi-district-has-29-percent-deficit-in-june-12-percent-excess-rainfall-in-july
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ (ETV Bharat)

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 191 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಮಳೆ ಆಗಿರುವುದು 213 ಮಿ.ಮೀ. ಇದರಿಂದ ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಮಳೆ ಆಗಿರುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಜೂನ್ 1ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರವರೆಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ 343 ಮಿ.ಮೀ., ಮಳೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು 325 ಮಿ.ಮೀ.. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು, ಮುಂಗಾರು ನಂತರ ನೋಡಿದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 1ರವರೆಗೆ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 438 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ 5.8 ಮಿ.ಮೀ. ಪೈಕಿ, 7.6 ಮಿ.ಮೀ. ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ.

belagavi-district-has-29-percent-deficit-in-june-12-percent-excess-rainfall-in-july
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ (ETV Bharat)

ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ತಾಲೂಕುವಾರು ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ:

ತಾಲೂಕುವಾಡಿಕೆಆಗಿರುವ ಮಳೆಪ್ರಮಾಣ
ಖಾನಾಪುರ727 ಮಿ.ಮೀ.762 ಮಿ.ಮೀ.ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
ಬೆಳಗಾವಿ420 ಮಿ.ಮೀ.359 ಮಿ.ಮೀ.ಶೇ.14ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ
ಅಥಣಿ54 ಮಿ.ಮೀ.91 ಮಿ.ಮೀ.ಶೇ.68ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
ಹುಕ್ಕೇರಿ118 ಮಿ.ಮೀ.195 ಮಿ.ಮೀ.ಶೇ.65ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
ಕಾಗವಾಡ69 ಮಿ.ಮೀ.112 ಮಿ.ಮೀ.ಶೇ.64ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
ರಾಯಬಾಗ67 ಮಿ.ಮೀ.96 ಮಿ.ಮೀ.ಶೇ.43ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
ನಿಪ್ಪಾಣಿ202 ಮಿ.ಮೀ.271 ಮಿ.ಮೀ.ಶೇ.34ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
ಮೂಡಲಗಿ67 ಮಿ.ಮೀ.64 ಮಿ.ಮೀ.ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ
ಯರಗಟ್ಟಿ58 ಮಿ.ಮೀ.59 ಮಿ.ಮೀ.ಶೇ.2ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
ಬೈಲಹೊಂಗಲ180 ಮಿ.ಮೀ.128 ಮಿ.ಮೀ.ಶೇ.29ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ
ಚಿಕ್ಕೋಡಿ126 ಮಿ.ಮೀ.162 ಮಿ.ಮೀ.ಶೇ.28ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
ಗೋಕಾಕ್63 ಮಿ.ಮೀ.81 ಮಿ.ಮೀ.ಶೇ.29ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
ರಾಮದುರ್ಗ58 ಮಿ.ಮೀ.60 ಮಿ.ಮೀ.ಶೇ.3ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ
ಸವದತ್ತಿ67 ಮಿ.ಮೀ.58 ಮಿ.ಮೀ.ಶೇ.12ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ
ಕಿತ್ತೂರು270 ಮಿ.ಮೀ.196 ಮಿ.ಮೀ.ಶೇ.28ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ

5 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಕಿತ್ತೂರು, ಸವದತ್ತಿ, ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಥಣಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಕಾಗವಾಡನಲ್ಲಿ ಶೇ.60ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

belagavi-district-has-29-percent-deficit-in-june-12-percent-excess-rainfall-in-july
ಗೋಕಾಕ್​ ಫಾಲ್ಸ್​ (ETV Bharat)

ಜಲಾಶಯಗಳ ಮಟ್ಟ: 51 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹಿಡಕಲ್​ನ ರಾಜಾಲಖಮಗೌಡ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 35.25 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, 17,004 ಕ್ಯೂಸೆಕ್​ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 1,556 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ. ಮುನವಳ್ಳಿ ನವಿಲುತೀರ್ಥ ಜಲಾಶಯವು 37.73 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 15.85 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದ್ದು, 4,782 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಒಳಹರಿವು ಹಾಗೂ 1,194 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಹೊರಹರಿವು ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕೋಳೇಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ''ಜೂನ್​ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿತ್ತು. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸೋಯಾಬಿನ್, ಹೆಸರು, ಹತ್ತಿ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಕೀಟಬಾಧೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಔಷಧಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

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