35 ಸಾವಿರ ಜನರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಠೇವಣಿ; ಇದೊಂದು ಗಂಭೀರ, ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಪ್ರಕರಣ: ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ವಂಚನೆ ಕೇಸ್​ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ

ಉದ್ಯಮಿ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 150 ಪುಟಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ್ ಬೊರಸೆ (ETV Bharat)
Published : May 16, 2026 at 5:33 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಕೇವಲ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಕರಣವಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಅಂತರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ. ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಅವರ ಮನೆ, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಾಂಡ್ಸ್, ಚೆಕ್ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಅವು 50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಮೀರಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದೊಂದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಹೇಳಿದರು.

ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಪಿಐಡಿ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 9, ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 21, (1), (2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಸೆಬಿ, ಆರ್​​ಬಿಐ, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ 35 ಸಾವಿರ ಜನರಿಂದ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಕಚೇರಿ, ಮನೆ ತಪಾಸಣೆ ವೇಳೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವ, ಠೇವಣಿದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 150 ಪುಟಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ರಾಜ್ಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಚರಾಸ್ಥಿ, ಸ್ಥಿರಾಸ್ಥಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಶೇಷ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ‌ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ: ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವವರ ಮೇಲೆ‌ ನಿಗಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ವಿಚಾರಣೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್​ಗಳು ಸೇರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಇಲ್ಲೇ‌ ಮುಗಿಯುವ ಪ್ರಕರಣ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಸ್ಕೀಂ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಠೇವಣಿ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದು. ಠೇವಣಿದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ‌ ಪ್ರಕಾರ ಇದೊಂದು ವಂಚನೆ. ನಿಮ್ಮ ಠೇವಣಿ ಹಣ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಠೇವಣಿದಾದರರು ‌ನಮ್ಮ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಳಮಾರುತಿ ಠಾಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶೇ.36ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಕನಿಷ್ಠ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಜಮೀನು ಮಾರಿ ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ‌ ಮೀರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಾ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಟ್ಟಂತಹ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೂ ಈಗಲೇ ಹೇಳಲು ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದೊಂದು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ: ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ್ ಬೊರಸೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅನಾಮಧೇಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೆಬಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಿಐಡಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವಂ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್​​ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೆವು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್‌ಬಿಐ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಿವಂ‌ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್​​ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಆತ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವನ‌ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಖಾಲಿ ಚೆಕ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ನಿನ್ನೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೂರು ಬಂದಿದೆ. ಆತನ ಸಿಎ ಅವರಿಂದ ವರ್ಷದ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿದಾಗ, 300ರಿಂದ 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಆದರೆ, ಆತ ಪಿಯುಸಿ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ಕರಿಯರ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ, ತದನಂತರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದ್ದ. 2016ರಲ್ಲಿ ಯಾರದ್ದೋ ಕಡೆ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ‌‌ ಮಾಡಿದ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಹಂತ, ಹಂತವಾಗಿ ಜನರಿಂದ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ. ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಠೇವಣಿದಾರರ ಹಣ ಕಾಪಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಿವಾನಂದ ನೀಲಣ್ಣವರ್ ತನ್ನ ಬಳಿ 15,000 ಸಾವಿರ ಬಂದೂಕು ಇವೆ ಎಂದು ಭಾಷಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ನಮಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಐಡಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಆಸೆಗೆ ಮರುಳಾಗಬೇಡಿ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ವರ್ಷ ಎಪ್ರಿಲ್ 29ರಂದು ಕೆಪಿಐಡಿ, ಬಡ್ಸ್ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಸೆಲ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಮಾಧ್ಯಮ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಐಡಿ, ಬಡ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಅನಧಿಕೃತ ಪಾಂಜಿ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್​ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಆಸೆಗೆ ಮರುಳಾಗಬೇಡಿ ಅಂತಾ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಕಲಿಯಾಗಿವೆ. ಆರ್​​ಬಿಐ ಅಧಿಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಫೈನಾನ್ಸ್​​ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ, ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.

