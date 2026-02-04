ಮರಗಳ ಕಟಾವು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು: ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಮರಗಳ ಕಟಾವು ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 4, 2026 at 7:58 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ತಾಲೂಕಿನ ಬಡಾಲ ಅಂಕಲಗಿ ಬಳಿಯ ಕೌರಿಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಗೂ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ್ದ ಹಸಿ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿರುವ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕನಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌರ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಬುಡಸಮೇತ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ 1963ರ 82, 84, 86 ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 35.148 ಕೆಜಿ ಹಸಿ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಎಸಿಎಫ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಾಳೇಹೊಸುರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಡಿಸಿಎಫ್ ಮುಖಾಂತರ ತಂಡ ರಚಿಸಿ, ಎಸಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. 40 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕುಸುಮ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೀಯರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮರಗಳ ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಮರಗಿಡಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು. ಈಗ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಒಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರ ಏನಾದರೂ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೆಸ್ಕಾಂನಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲೀಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ವರದಿ ನೀಡಲು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈವರೆಗೂ ಸೋಲಾರ್ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ 600 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸೌರ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಂರಕ್ಷಿತ ಮರಗಳು ಇದ್ದರೆ ಕತ್ತರಿಸದೇ ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಸೋಲಾರ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದೇ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪ: 10 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 16 ಬಾರಿ ಇರಿದು ಕೊಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಮಗ!