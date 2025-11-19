31 ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳು ಸತ್ತಿದ್ದು ಗಳಲೆ ರೋಗದಿಂದ, ಉಳಿದ 7 ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ: ಡಿಎಫ್ಒ ಎನ್.ಇ. ಕ್ರಾಂತಿ
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ 31 ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸತ್ತಿದ್ದು ಗಳಲೆ ರೋಗದಿಂದ ಎಂಬುದನ್ನು ಡಿಎಫ್ಒ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ 31 ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳು ಗಳಲೆ ರೋಗ(Hemorrhagic Septicemia) ಎಂಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಸೋಂಕು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಉಪ ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಎನ್.ಇ. ಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಶು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೃತ ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳ ಅಂಗಾಂಗಳ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಆ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯಂತೆ ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳು ಮೊದಲೇ ಶಂಕಿಸಿದಂತೆ ಗಳಲೆ ರೋಗದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇತರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಹರಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಗೂ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
7 ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ: ಸದ್ಯ ಬದುಕುಳಿದಿರುವ 7 ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಹಾರ ತಿಂದು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ಆಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅಗತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎನ್.ಇ. ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈ ಸೋಂಕು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹರಡುತ್ತದೆ: ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೋಂಕು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹರಡುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಇಲ್ಲವೇ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕಿನಂತೆ ಇದು ಹರಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಗತ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆವರಣದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಆವರಣಗಳಿಗೆ ಹರಡದಂತೆ ಮೃಗಾಲಯ ಕೀಪರ್ಸ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಆವರಣದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರಣಕ್ಕೆ ತೆರಳದಂತೆ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಬಳಸುವಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಂಕೆಗಳು ಸೇರಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೂ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ: ಮೃಗಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಸೋಂಕು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆ ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣಮೃಗದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದರು. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೋಂಕಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೋಂಕು ಸೋಕಿದ 6-24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎನ್.ಇ. ಕ್ರಾಂತಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.
ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ: ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯವರು ನಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ನೀಡಿದ್ದರೆ ಅವರೇ ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬರುವ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತಾ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ತಜ್ಞರು ಲಸಿಕೆ ಹಾಕಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಹಿಡಿಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎನ್.ಇ. ಕ್ರಾಂತಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನುಳಿದ ಇನ್ನುಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ: ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮರುದಿನದಿಂದಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದ ಎನ್.ಇ. ಕ್ರಾಂತಿ, ಸದ್ಯ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ: ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಓರ್ವ ವೈದ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರು ಮೃಗಾಲಯಗಳಿಗೆ 15 ವೈದ್ಯರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಎನ್.ಇ. ಕ್ರಾಂತಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರು.
