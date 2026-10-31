ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡ ಕುಂದಾನಗರಿ: ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ ಸುತ್ತ ಹಳದಿ-ಕೆಂಪು ಮಹಾದ್ವಾರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ
ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ನೆಲ, ಜಲ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈಭವವನ್ನು ಸಾರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕುಂದಾನಗರಿ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 7:59 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕನ್ನಡ ನಾಡು, ನುಡಿ, ನೆಲ, ಜಲ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈಭವವನ್ನು ಸಾರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕುಂದಾನಗರಿ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದ್ಧೂರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುವ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು ಹಳದಿ - ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿರುವ ಆಕರ್ಷಕ ರೂಪಕ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ನಾಡಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಲಿದೆ.
ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತವಂತೂ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವೃತ್ತದ ನಾಲ್ಕೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಹಳದಿ - ಕೆಂಪು ಬಾವುಟದ ಮಹಾದ್ವಾರಗಳು ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಹಾದ್ವಾರದ ನಡುವೆ ಹಳದಿ-ಕೆಂಪು ಹೂವುಗಳಿಂದ 'ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪುತ್ಥಳಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವೃತ್ತದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ ಮನೆಮಾಡಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಳಿತು ಮೆರವಣಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಗ್ಯಾಲರಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಶೋಕ ವೃತ್ತ, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವೃತ್ತ, ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟಗಳು, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುವ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಟ್ಟಡಗಳು, ವೃತ್ತಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು ಹಳದಿ - ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು, ನಾಡಪ್ರೇಮದ ಕಿಚ್ಚು ಹರಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಬಾವುಟ, ಶಲ್ಲೆಗಳು, ಟೀಶರ್ಟ್ಗಳ ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಲಿರುವ ರೂಪಕ ವಾಹನಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೆಂಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಪುರುಷರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಅನಾವರಣ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ವೀರ ಮದಕರಿನಾಯಕನ ಕೋಟೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮಾದರಿ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಐಹೊಳೆಯ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಮಂದಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಡಿನ ಇತಿಹಾಸ, ಪರಂಪರೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಂಬಿಸುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಕದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಮೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಗತವೈಭವ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಕಲಾವಿದ ಆಕಾಶ ಹಲಗೇಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ರೂಪಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ 8 ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ 15 ದಿನ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಹೋದರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡಳಿಯವರ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸಾರ ರೂಪಕ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನೋಡುಗರಿಗೆ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶವೂ ಈ ರೂಪಕಗಳ ಹಿಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಜಗಾವಿ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ಅಕ್ಷಯ ಗೌರನ್ನಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪಕ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಲ ಐಹೊಳೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಂದಿರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಲಾವಿದ ಆಕಾಶ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪಕ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮನಸ್ಸುಗಳ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೋರಿದರು.
ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಾಡಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಗಡಿನಾಡು ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯೇ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟಗಳು ಹಾರಾಡಲಿದ್ದು, ಕನ್ನಡದ ಜಯಘೋಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಂದಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ವೈಭವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಜನತೆ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಮಾಗಮ ಆಗಲಿದೆ.
ಕರಾಳ ದಿನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನುಮತಿ: ಕರಾಳ ದಿನ ಆಚರಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಎಂಇಎಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕರಾಳ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಎಂಇಎಸ್ ಪುಂಡರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಸಂಭಾಜಿ ಉದ್ಯಾನದ ಮೈದಾನದಿಂದ ಮರಾಠಾ ಮಂದಿರವರೆಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬೀಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಇಎಸ್ ಪುಂಡರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಪುಂಡಾಟ ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದಂತೆ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾ ಪುಂಡರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉದ್ಧವ ಠಾಕ್ರೆ ಬಣದ ಮುಖಂಡ ವಿಜಯ ದೇವಣೆ ಸೇರಿ 8 ಶಿವಸೇನೆ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2023ರ ಬಿಎನ್ ಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಕಲಂ 163 ಅಡಿ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ: ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕನ್ನಡಿಗರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಕದಡಂತೆ ನಗರದಾಧ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಭದ್ರತೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
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