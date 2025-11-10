ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಗೆ ಏರಿದವರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಇವರೇ ನೋಡಿ
ಚುನಾವಣೆಯಿಂದಲೇ ರಾಜ್ಯ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿ ಇಂದು ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈವರೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 10, 2025 at 12:48 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚುನಾವಣೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ಫಲಿತಾಂಶ ಕೂಡ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾರು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಾದಿಗೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ್ದರು? ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರಾರು ? ಈ ಕುರಿತ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆರ್.ಜಿ. ನಾಯಿಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಗಳಾದ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಆರ್.ಬಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಕಲ್ಲೋಳದ ಎ.ಬಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಠಾಕಳಿಯ ಆರ್.ಎಂ. ಪಾಟೀಲ, ಅಕ್ಕಿವಾಟದ ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂತದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 17, 1918ರಂದು ದಿ.ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕೋ-ಆಪ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೋಂದಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಬಳಿಕ ಫೆಬ್ರುವರಿ 10, 1919ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿತು.
13,043 ರೂ. ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸದ್ಯ 500 ಕೋಟಿ ಅಧಿಕೃತ ಶೇರು ಬಂಡವಾಳ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಆ ಪೈಕಿ ₹303 ಕೋಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಶೇರು ಬಂಡವಾಳವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ₹6,087 ಕೋಟಿ ಠೇವಣಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ₹2,275 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ₹8,592 ಕೋಟಿ ದುಡಿಯುವ ಬಂಡವಾಳ, 5,892 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಾಲ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವರದಾನ ಆಗಿದೆ.
ಆರ್.ಬಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ: 1918ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ಆರ್.ಬಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರು 1918-1925 ಹಾಗೂ 1925-1926ರ ವರೆಗೆ ಎರಡು ಅವಧಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಾಯಬಾಗ ಎನ್.ಆರ್. ಲೋಕೂರ 1922-1925ರ ವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಎ.ಪಿ. ಚೌಗುಲೆ 1926-1932, ಅಣ್ಣಾ ಬಿಜಲಟ್ಟೆ 1932-1934, ಮುನವಳ್ಳಿಯ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಎಸ್. ಬಾಳಿ 1934-1938, ಗೋಕಾಕ್ನ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಬಿ. ಮಮದಾಪುರ 1938-1939, ಬೈಲಹೊಂಗಲದ ಆರ್.ಎಸ್. ಮಹಾಂತಶೆಟ್ಟಿ 1939-1940, ಎಂ.ಪಿ. ಪಾಟೀಲ 1940-1941 ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕತ್ತಿ, ಹೊಸಮನಿ, ಉಗರಗೋಳ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಪ್ರಭಪ್ಪ ಬಿ. ಉಗರಗೋಳ 1941-1956ರ ವರೆಗೆ ಸತತವಾಗಿ 15 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ನಂತರ ಖಾನಾಪುರದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಎಸ್. ಹೊಸಮನಿ 1956-1973 ವರೆಗೆ 17 ವರ್ಷ ಸುದೀರ್ಘ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಯಮಕನಮರಡಿ ಚನ್ನಪ್ಪ ಎಸ್. ತುಬಚಿ 1973-1975, ಮತ್ತಿಕೊಪ್ಪದ ವಾಸನಗೌಡ ಬಿ. ಪಾಟೀಲ 1975-1978, ಸಂಕೇಶ್ವರದ ಶಂಕರರಾವ್ ನಲವಡೆ 1978-1984, ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಂ.ನಿಡಗುಂದಿ 1984-1985, ಡಿ.ಟಿ. ಪಾಟೀಲ 1985-1986 ಮತ್ತು 1992-1993, ರಾಮದುರ್ಗದ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಬಿ.ಹಿರೇರಡ್ಡಿ 1986-1988, ಹಲಸಿಯ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಸಿ. ಹಂಜಿ 1988-1989, ಹೊಸೂರಿನ ದ್ಯಾಮನಗೌಡ ವ್ಹಿ. ಸಂಗಣ್ಣವರ 1989-1992, ಮದಲಬಾಂವಿಯ ಬಸವಂತರಾಯ ಬಿ. ದೊಡ್ಡಗೌಡರ 1993, ರಾಯಬಾಗದ ವಿವೇಕರಾವ್ ವಿ. ಪಾಟೀಲ, 1993-1996, ಗುರುಶಿದ್ದಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ 1996-1999, ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ 1999-2001, 2003-2012 ಹಾಗೂ 2015-2024, ಮಾಜಿ ಡಿಸಿಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ 2012-2015, ರಾಯಬಾಗದ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಲಗೂಡೆ 3-12-2024ರಿಂದ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ 20 ವರ್ಷ ಸೇವೆ: ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1986ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 40 ವರ್ಷ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ 10 ವರ್ಷ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, 5 ವರ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು 20 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ರಮೇಶ ಕತ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮಣೆ: ಈ ಬಾರಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಗೆ ಹೊಸಬರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಅಣ್ಣಾಸಾಹೇಬ ಜೊಲ್ಲೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಮಹಾಂತೇಶ ದೊಡ್ಡಗೌಡರ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ಪಾಸಾಹೇಬ ಕುಲಗೂಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಗಣೇಶ ಹುಕ್ಕೇರಿ, ರಾಜು ಕಾಗೆ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗಾದಿಗೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ.
