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ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ; ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್

ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಅವರು ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು.

Belagavi DC Mohammad Roshan installed an idol of Lord Ganesha in his office and conveyed a message of communal harmony
ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 14, 2026 at 9:01 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೇಧ-ಭಾವ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಪ್ರತಿ ಹಬ್ಬ, ಜಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ ಒಂದಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಇರುವ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಗಣೇಶನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮೆರೆದರು.

Belagavi DC Mohammad Roshan installed an idol of Lord Ganesha in his office and conveyed a message of communal harmony
ಗಣೇಶನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ (ETV Bharat)

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅತೀ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿ ನಾನು ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಮೂರನೇ ವರ್ಷವೂ ಇಲ್ಲಿನ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಾಲ ಗಣಪನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

Belagavi DC Mohammad Roshan installed an idol of Lord Ganesha in his office and conveyed a message of communal harmony
ಗಣೇಶನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ತಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ (ETV Bharat)

ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲ ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಭಾವನೆ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ತುಂಬಿರಲಿ. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರಲಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು.

ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿವರೆಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ಗಣೇಶನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಕಚೇರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹೊನಕೇರಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಅವರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

Belagavi DC Mohammad Roshan installed an idol of Lord Ganesha in his office and conveyed a message of communal harmony
ಗಣೇಶನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ತಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ (ETV Bharat)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ: ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಮಿಂಚಿದ ಜನರು, ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ವಾನವನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ!

ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬ ಕಳೆಗಟ್ಟಿದೆ. ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕ ಗಣಪನನ್ನು ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಭಾವ, ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಡಗರದಿಂದ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶನಿವಾರ ಕೂಟ, ಖಡೇಬಜಾರ್, ಅನಗೋಳ, ವಡಗಾವಿ, ಶಾಹಪುರ, ಮಹಾಂತೇಶ ನಗರ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಸೇರಿ ನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಮೂರ್ತಿಕಾರರ ಬಳಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗಣಪನನ್ನು ಒಯ್ಯಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವೇಷ ತೊಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಸೀರೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಪುರುಷರು ಕುರ್ತಾ-ದೋತರ, ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು.

TAGGED:

DC MOHAMMAD ROSHAN
BELAGAVI DC GANESH POOJA
ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆ
BELAGAVI
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