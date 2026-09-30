ಕೊನೆಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಜನ್ ವರದಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರ ಸರ್ವಾನುಮತದ ನಿರ್ಣಯ: ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವಿಜಯೋತ್ಸವ
ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.
Published : September 30, 2026 at 9:10 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅಂತಾ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಂದು ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಗಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಜನ್ ವರದಿಯೇ ಅಂತಿಮ. ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೇ ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅತ್ತ ಠರಾವ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೊರಗೆ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಭರ್ಜರಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದವು.
ಪರಿಷತ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12ಕ್ಕೆ ಪರಿಷತ್ ಸಭೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಒಟ್ಟು 16 ಅಜೆಂಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ 10ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳೂ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಗಡಿ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಆಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ ಎಂ., ಕರ್ನಾಟಕ–ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಜನ್ ವರದಿಯೇ ಅಂತಿಮ. ಮಹಾಜನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಈ ಸದನವು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 3, 1988ರಂದು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಆಗ 55 ಸದಸ್ಯರೂ ಮೇಜು ಕುಟ್ಟಿ ಸಂತಸ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಂಇಎಸ್ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರು ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು.
ಸತತ 6 ತಿಂಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿರುವ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ ಚಂದರಗಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 25ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಇವತ್ತಿನ ಪಾಲಿಕೆ ನಿರ್ಣಯದಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿತು. ಅತ್ತ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಜನ್ ವರದಿ ಪರ ಠರಾವ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇತ್ತ ಪಾಲಿಕೆ ಗೇಟ್ ಮುಂದೆ ಕರವೇ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಬಣದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು.
ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅಶೋಕ ಚಂದರಗಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಾದೇವ ತಳವಾರ, ವಾಜೀದ್ ಹಿರೇಕೊಡಿ, ಆರ್.ಪಿ.ಪಾಟೀಲ, ಮಹೇಶ ಶೀಗಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.
ಪಾಲಿಕೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಸದಸ್ಯ ರಮೇಶ ಸೊಂಟಕ್ಕಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಗೆಲುವು. ಮೊದಲ ಸಭೆಯಲ್ಲೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಾದರೂ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಗರ ಸೇವಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಡಿ ವಿವಾದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ನಿರ್ಣಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಅಶೋಕ ಚಂದಗರಿ ಅವರನ್ನು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು. ಈ ನಿರ್ಣಯ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂರಕ ದಾಖಲೆ ಆಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸೂಪರ್ ಸೀಡ್ಗೆ ಬೆದರಿದ ಪಾಲಿಕೆ: ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಎಸಿ ಶ್ರವಣ ನಾಯಿಕ ಅವರನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರೋಷನ್ ಅವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸೀಡ್ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಹಾಜನ್ ವರದಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಈ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವೇ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
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