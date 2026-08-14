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ಬೆಳಗಾವಿ ಜೀವನಾಡಿ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿ: ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ

ಮಹಾನಗರದ ಜೀವನಾಡಿ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

BAGINA TO RAKASKOP RESERVOIR
ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 14, 2026 at 9:26 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಹಾನಗರದ ಜೀವನಾಡಿ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು, ಜನರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಗೆ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಜೀವ ಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ವರ್ಷ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಕರ, ಉಪಮೇಯರ್ ಹನುಮಂತ ಕೊಂಗಾಲಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ ಎಂ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ವೇಳೆ ನಗರಸೇವಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ (ETV Bharat)

ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಜಲಾಶಯವು 0.5 ಟಿಎಂಸಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಜುಲೈ 20ರೊಳಗೆ ಇದು ಭರ್ತಿ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಪ್ರವೇಶ ವಿಳಂಬ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ 20 ದಿನ ತಡವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ತಡವಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಆದರೂ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಜನತೆಗಿದ್ದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಆತಂಕ ದೂರವಾಗಿದೆ.

ಈ ವೇಳೆ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ ಎಂ., ''ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಲಾಶಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖಾಲಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಜಲಾಶಯ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಆದರೂ ಬೆಳಗಾವಿ ನಾಗರಿಕರು ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಬಳಸಬೇಕು‌. ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು'' ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

bagina to Rakaskop Reservoir
ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿ (ETV Bharat)

ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯ ಎತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸದ್ಯಕ್ಕಿಲ್ಲ: ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ 105 ಎಂಎಲ್​​ಡಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 60 ಎಂಎಲ್​​​ಡಿ, ರಾಕಸಕೊಪ್ಪದಿಂದ 45 ಎಂಎಲ್​​​ಡಿ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಜಲಾಶಯ ಎತ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯದಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರು ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಸದ್ಯ 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದೆ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯ ಎತ್ತರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ಕಾರ್ತಿಕ ಎಂ. ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಬಳಸಿ: ಪಾಲಿಕೆ ಉಪಮೇಯರ್, ಆಯುಕ್ತರು, ನಗರಸೇವಕರ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊರತೆ ಆಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಗಂಗಾ ಮಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಜಲಾಶಯ ಭರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನಾಗರಿಕರು ನೀರು ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸದೇ ಬಳಸುವಂತೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.

bagina to Rakaskop Reservoir
ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನಡೆದ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ (ETV Bharat)

ಇದು ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಜಲಾಶಯ: ಉಪಮೇಯರ್ ಹನುಮಂತ ಕೊಂಗಾಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ವಂತ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 1962ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದೇ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಇಡೀ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಹಿಡಕಲ್ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

bagina to Rakaskop Reservoir
ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಣೆ (ETV Bharat)

ಮೀಟರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ: 24/7 ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ 80 ಸಾವಿರ ನಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ನೀರು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿದಿನ 105 ಎಂಎಲ್​ಡಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹನುಮಂತ ಕೊಂಗಾಲಿ ಹೇಳಿದರು.

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TAGGED:

BELAGAVI
RAKASKOP RESERVOIR
ರಾಕಸಕೊಪ್ಪ ಜಲಾಶಯ
BAGINA TO RAKASKOP RESERVOIR

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