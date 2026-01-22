ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಸದಿಂದ ರಸ: ತೆಂಗಿನ‌ ಗರಿಗಳಿಂದ ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಕೆ: ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕಾಯಕ..!

ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಕಸದ ವಾಹನ ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೊರಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾಲಿಕೆ ಕಸದಿಂದ ರಸ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಸಿದ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯರು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 22, 2026 at 5:05 PM IST

ವರದಿ: ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್

ಬೆಳಗಾವಿ: ಗಾಳಿ, ಮಳೆಗೆ ಉದುರಿ ಬೀಳುವ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳಿಂದ ಪೊರಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿ, ಕಸದಿಂದ ರಸ ತೆಗೆಯುವ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲ ಹಿರಿಯ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಹೌದು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಕಸದ ವಾಹನದ ಮೂಲಕ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೊರಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಸಬಾಗನಲ್ಲಿರುವ ನಗರ ವಸತಿ ರಹಿತ ಆಶ್ರಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಯ‌ ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಮಂಗೇಶ ಪವಾರ ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ.

ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯರು (ETV Bharat)

11,094 ತೆಂಗಿನ ಮರ ಗುರುತು: ನಗರದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳನ್ನೂ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 58 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 11,094 ತೆಂಗಿನ ಮರ ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ಮರ ಸರ್ವೇ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪಾಲಿಕೆ 16 ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡ ರಚಿಸಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ತೆಂಗಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಬಾಗ ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವ ನಾಲ್ವರು ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವುದಕ್ಕೂ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ಪೊರಕೆಗಳು (ETV Bharat)

ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಖರೀದಿ: ತೆಂಗಿನ ಗರಿಯಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ತಯಾರಿಸುವ ಪೊರಕೆಗಳನ್ನು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೂ ಒಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 350 ಪೊರಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಿದಿರಿನ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ವಾಯರ್, ಟಿಕ್ಸೊ ಪಟ್ಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ 1 ಪೊರಕೆ ತಯಾರಾಗಲು 180 ರೂ. ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ 230 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖರ್ಚನ್ನು ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಭರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಸಿದರೆ 50 ರೂ. ಆದಾಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ದಿನಕ್ಕೆ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೊರಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 250 ರೂ. ಹಣ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.

ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)

ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ 72 ವರ್ಷದ ನಾಗೇಶ ಕಿತ್ತೂರ ಅವರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ, ನಾನು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಯಾಕೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು. ಇನ್ನೂ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದುಡಿಯೋಣ ಅಂತಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ 50 ರಂತೆ‌ 500 ರೂ.‌ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಹಣವನ್ನು ಬಟ್ಟೆ ಸೇರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ಉಳಿದ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಊಟ, ವಸತಿ, ಔಷಧೋಪಚಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ನನಗೆ 72 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.‌ ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತೇನೆ.‌ ನನ್ನಂತೆ ಇಲ್ಲಿರುವವರೇ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಅಂತಾ ಭಾವಿಸಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಶಂಕರ ಭಂಡಾರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.

ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಉತ್ತಮ ಸದ್ಬಳಕೆ: ಮೇಯರ್ ಮಂಗೇಶ ಪವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಮರದಿಂದ ಉದುರಿದ ತೆಂಗಿನ ಗರಿಗಳನ್ನು ಜನರು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸಲು ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಗರಿಗಳು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಬಿದ್ದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು.‌ ಇವುಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳ ಸರ್ವೇಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11,094 ಮರಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳ ಗರಿಯಿಂದ ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮಶಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಹೊರೆ ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಯೋಜನೆ‌ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ ಇದೆ: ನಿರಾಶ್ರಿತ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ರಾವಸಾಹೇಬ ಶಿರಹಟ್ಟಿ‌ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೇಯರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೊರಕೆ ತಯಾರಿಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಎಷ್ಟು ಜನ ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಲ್ಲರು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗರಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ.‌ ಈಗ ಕೆಲಸ‌ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ನಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

