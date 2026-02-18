ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದತ್ತ ಸುಳಿಯದ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗಾರರು: ರೈತರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಸೋತಿತಾ ಸರ್ಕಾರ?
ಸರ್ಕಾರವು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಕಡಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳತ್ತ ರೈತರು ತೆರಳದೇ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 18, 2026 at 4:04 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂಗಾರಿ ಬೆಳೆ. ಈಗ ಕಡಲೆ ಕಟಾವು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ರಾಶಿ ಮಾಡಿ, ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಶುರುವಾಗದೇ ಇರುವುದು ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 1 ಲಕ್ಷ 36 ಸಾವಿರ 451 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು 12-13 ಲಕ್ಷ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಕಟಾವು ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇನ್ನು ಶೇ.10ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದು ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಆಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯದೇ ಇರುವುದು ರೈತರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ತಾಲೂಕುಗಳ ಎಪಿಎಂಸಿ, ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 22 ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 7 ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಥಣಿ 5, ಸವದತ್ತಿ 3, ಯರಗಟ್ಟಿ 1, ರಾಮದುರ್ಗ 2, ಗೋಕಾಕ್ 1, ಮೂಡಲಗಿ 1 ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸದ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಫೆ.2ರಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 1,614 ರೈತರು ಮಾತ್ರ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
1 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಕಡಲೆಗೆ 5,875 ರೂ. ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ರೈತರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 4ರಿಂದ 40 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ವರೆಗೆ ಕಡಲೆ ಖರೀದಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ 5,700-5,800 ರೂ. ದರವಿದೆ. ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಸಮನಾದ ದರ ಇರುವುದರಿಂದ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಗೆ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಕಡಲೆ ಖರೀದಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
7,336 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ: ಅದೇ ರೀತಿ, ಅಥಣಿ ಹಾಗೂ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ 7 ತೊಗರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, 2,137 ರೈತರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 618 ರೈತರಿಂದ 7,336 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತೊಗರಿಯನ್ನು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ಗೆ 8 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 12,952 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿತ್ತು. 1 ಲಕ್ಷ 55 ಸಾವಿರದ 424 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ರೈತರ ಹಿಂದೇಟು ಯಾಕೆ?: ರೈತರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಸರ್ಕಾರ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ತೆರೆದಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಡಲೆ ಕಟಾವ್ ಮಾಡಿ, ರಾಶಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಲೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ. ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೇ ಕಾಯಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಮಗೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಕಡಲೆ ಕಟಾವು ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆದು, ನೇರ ಖರೀದಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಬಹುತೇಕ ಕಟಾವು ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಖರೀದಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ನರಳುವ ರೈತರು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಕನಿಷ್ಠ 500 ರೂ. ದರ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು'' - ಎಫ್.ಎಸ್.ಸಿದ್ದನಗೌಡರ, ರೈತ, ಹೊಸೂರು
''ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಷ್ಟೇ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಸಾಗಾಟ ವೆಚ್ಚದಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಡಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು'' - ಪ್ರೇಮ್ ಚೌಗುಲಾ, ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ
''ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ರೈತರು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಕಡಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ'' -ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಚಬನೂರ, ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೃಷಿ ಮಾರಾಟ ಇಲಾಖೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ: ಕಸದ ಲಾರಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ತಡೆದು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ ಶಾಸಕ