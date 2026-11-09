ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ನೋಟುಗಳನ್ನೇ ಅಸಲಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ ₹3 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆಗೆ ಯತ್ನ: ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಸಿಬಿ ಬಲೆಗೆ ನಾಲ್ವರು
ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಸಲಿ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ ವಂಚಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 9, 2026 at 11:12 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಕ್ಕಳ ಆಟದ ನೋಟುಗಳನ್ನೇ ಅಸಲಿ ನೋಟುಗಳೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿ, ₹5 ಕೋಟಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ವೈಟ್ ಮನಿ ನೀಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ₹3 ಕೋಟಿ ನಗದು ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ನಂಬಿಸಿ ವಂಚನೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಟೋಪಿ ಹಾಕಲು ಹೋಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು ಈಗ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮುಗಳಖೋಡದ ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ರಾಜಯ್ಯ ಗಣಾಚಾರಿ(28), ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಕಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನಗರದ ಸಾಗರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಿಳ್ಳಿಕೇತ (32), ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಡಗೋಳದ ವಿನಾಯಕ ಗಣಪತಿ ನೋಕರೆ (27) ಹಾಗೂ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಚಂದರಗಿಯ ಶಿವಾನಂದ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಮುನವಳ್ಳಿ (29) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು.
ಬಂಧಿತರಿಂದ ₹5 ಸಾವಿರ ನಗದು, 1 ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್, ಐದು ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 35 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಆರೋಪಿಗಳ ಮೋಸದಾಟ ಹೇಗಿತ್ತು?: ಶಿವಲಿಂಗಯ್ಯ ಗಣಾಚಾರಿ, ಸಾಗರ ಕಿಳ್ಳಿಕೇತ ಹಾಗೂ ವಿನಾಯಕ ನೋಕರೆ ಎಂಬ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸೇರಿ, ಮಾರ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಕಂಪನಿಯಿಂದ ₹5 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವೈಟ್ ಮನಿಯಾಗಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ₹3 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮನಿಯಾಗಿ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾಲ್ಕನೇ ಆರೋಪಿ ಶಿವಾನಂದ ಮುನವಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ₹5 ಕೋಟಿ ಹಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ನಕಲಿ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಅಸಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟಿನ ಸಂದೇಶವೆಂಬಂತೆ ಶಿವಾನಂದನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಶಿವಾನಂದನಿಂದ ₹3 ಕೋಟಿ ನಗದು ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ವಂಚಿಸಲು ಆರೋಪಿಗಳು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇವರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಲು ಮುಂದಾದ ಶಿವಾನಂದ ಕೂಡ ತನ್ನ ಬಳಿ ₹3 ಕೋಟಿ ನಗದು ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, 'ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅಸಲಿ ಹಣದಂತೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ದ. ಈ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ಹೀಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಂಚಿಸಲು ಹೊರಟವರ ನಡುವೆ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳ ಆಟ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಶಾಂತಿನಗರದ ಅಶೋಕ ಮರೆಪ್ಪ ತವನಾಚೆ ಅವರ ಮನೆಯ ಕೆಳಮಹಡಿಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 3ರಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಂಚನೆಯ ಸಂಚಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಸಿಸಿಬಿ ಪಿಐ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಪಿಎಸ್ಐ ಮಂಜುನಾಥ ಭಜಂತ್ರಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಪರಸ್ಪರ ವಂಚಿಸಲು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ನಕಲಿ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನ ಜಾಲ ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ತಿಲಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಕಲಂ 62, 316(2), 318(4), 336(3), 3(5)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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