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54ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಮುಂದೆ ಎಂಟೆಕ್ ಮಾಡುವೆ; ಓದಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಲ್ಡರ್​ ಯಶೋಗಾಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

54ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಿಲ್ಡರ್​​(Builder) ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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54ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಚೈತನ್ಯ ಗಣಪತರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 19, 2026 at 7:48 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಓದು, ಕಲಿಕೆ ಎಂಬುದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ.‌ ಯಾವುದೇ ಪದವಿ ಪಡೆಯಲು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಆಸಕ್ತಿ, ಛಲವೊಂದಿದ್ದರೆ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಓದಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯ 54 ವರ್ಷದ ಬಿಲ್ಡರ್​​(Builder) ಒಬ್ಬರು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದೇ ವರ್ಷ ಎಂಟೆಕ್​​ಗೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಲಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಹಿಂದವಾಡಿ ನಿವಾಸಿ, ಚೈತನ್ಯ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಮಾಲೀಕ ಚೈತನ್ಯ ಗಣಪತರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧಕ. ಇದೇ ಜೂನ್ 1ರಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಅಂಗಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್​ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿವಿಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಒಟ್ಟು 6.95 ಸಿಜಿಪಿಎ ಗ್ರೇಡ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತೇರ್ಗಡೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಚೈತನ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪಾಲಕರು ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದರು. 1994ರಲ್ಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ಜೆಎಸ್ಎಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್​​​​ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕನಸು ಕನಸಾಗೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಇದಾದ 32 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಚೈತನ್ಯ ಪತ್ನಿ ರೇಣು ಎಂಕಾಂ ಪದವೀಧರೆ ಆಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಪುತ್ರ ಆದಿತ್ಯಾ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಐಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಓದುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಎರಡನೇ ಪುತ್ರ ಅದ್ವೈತ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಂ ಆನರ್ಸ್ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಚೈತನ್ಯ ಗಣಪತರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

100ಕ್ಕೂ‌ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳು, 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್, 5 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಟ್ಟಡ, 2 ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾರ್ಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವ ಚೈತನ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಮೂಲತಃ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾವಿಣ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಗುಣಮಟ್ಟತೆ ಆಧರಿಸಿ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 7 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಚೈತನ್ಯ‌ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿ ಆಗಿದೆ.

ಚೈತನ್ಯ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮಹಾದಾಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಚೈತನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಿಎಸ್​​​ಸಿ ಓದುತ್ತಲೇ ವಾಟರ್ ಫ್ರೂಪಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕೆಲಸ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ಕಾಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್, ಅಪಾರ್ಟ್​ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು.

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ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಗಣಪತರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ETV Bharat)

ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿ ಸಿಗದ ಕೊರಗಿತ್ತು : ಕಟ್ಟಡ ಡಿಸೈನ್​​ನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ನಿರ್ಮಾಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್, ಇಂಟಿರಿಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇವರೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಂಟೆಕ್, ಬಿಇ ಸೇರಿ ಇತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ‌ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಬಳಿ ಈಗ ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕೂ‌ ಅಧಿಕ ಜನರು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಲ್ಡರ್​ ಆಗಿರುವ ಚೈತನ್ಯ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಕೊರಗು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು.‌ ಅಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತಾನೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂಗಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಆಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ನನ್ನ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಂದೇ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಈಗ ಯಾಕೆ ಪಡೆಯಬಾರದು ಅಂತಾ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ‌ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಾಗ, ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಆಸೆ ಚಿಗುರೊಡೆಯಿತು. ನಾನು ಬಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್​​ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ನನಗೆ ಹಾಜರಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನವರು ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್​​ಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್​​ಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯೂಟೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಥಿಯರಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ, ಕಳೆದ 34 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಮೊದಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸುಮಾರು 24 ಪುಟ ಬರೆದೆ. ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೈ ಅಲುಗಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ರೂಢಿ ಆಗಿ, ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ‌. ಈಗ 30 ಪುಟಗಳಷ್ಟು ಬರೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Chaitanya Ganapatrao Kulkarni
ಚೈತನ್ಯ ಗಣಪತರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ETV Bharat)

ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಮನೆಯವರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಈಗ ಅಧಿಕೃತ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವೀಧರ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಪದವಿಗೆ ಸುಮಾರು 32 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಓದುವ ಹಂಬಲ, ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಅಡ್ಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಉದಾಹರಣೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ.

ನಿತ್ಯಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್​ಗೆ 7 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ : ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ವಯಸ್ಸಿನವರೊಂದಿಗೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅನಿಸಿತು‌‌. ಆ ಮೇಲೆ ಆ ಮುಜುಗರ ಆಗಲಿಲ್ಲ‌‌. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ಟೀಂ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು‌. ಈ ವೇಳೆ ನನ್ನಿಂದ ಉಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು. ಅವರಿಂದಲೂ ನಾನು ಕಲಿತೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನ್​ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್​ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 250ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್​​ಗಳು ದೇಶ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟಡ‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮದಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯಚೈತನ್ಯ ಎಂಬ ಯೋಜನೆಗೆ, ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಕ್ರಿಸಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 7 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಎರಡನೇಯದ್ದು. ಅಲ್ಲದೇ ಕ್ರೆಡ್ರಾಯಿ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊವೆಟಿವ್ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಆಸೆ ಕೂಡ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು : ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ನೀನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಗಣಪತರಾವ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ಗೀತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಲೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ನೋವು ನನಗಿದೆ ಎಂದು ತಂದೆ - ತಾಯಿಯನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.

Chaitanya Ganapatrao Kulkarni
ಚೈತನ್ಯ ಗಣಪತರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ (ETV Bharat)

ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕಲಿಯುವುದೇ : ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದರೂ, ಏನೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಜೀವನದ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಕಲಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ಕಲಿಯುವುದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಗಿದಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಮುಂದೆ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಎಂಟೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪದವಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಓದು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ನೀವೂ ಪಾಸ್ ಆಗಬಹುದು. ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸದುಪಯೋಗ‌ಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೇ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ, ಸಾಧನೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಚೈತನ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತು.

ಸರ್ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆ : ಲೀಗಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅನುಪಮಾ ಹುನಗುಂದ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಸರ್ ಅವರ ಬಳಿ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ 54ನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಕಲಿಯುವ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಎಂಟೆಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಛಲ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅವರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದರು‌.

ಓದಲು ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ : ಸರ್​​ಗೆ ಸಿವಿಲ್ ವರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೊದ ಮೊದಲು ಸರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಡ್ಮಿಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲಾ ನಕ್ಕಿದ್ದೆವು. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು.‌ ಓದಲು ವಯಸ್ಸು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆಸಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಎಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಗತಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಉಚಿತ ಸೇನಾ ತರಬೇತಿ, 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 42 ಯುವಕರು ಸೇನೆಗೆ ಭರ್ತಿ: ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ ದೇಶಪ್ರೇಮದ ಕಥೆ!

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