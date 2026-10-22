ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ ಹುಡುಗ: ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ ಮಗನ ಸಾಧನೆ
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕನ ಮಗ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 22, 2026 at 6:18 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುತಗಾ ಗ್ರಾಮದ ದಿವ್ಯಾಂಗ ಈಜುಪಟು ಸ್ವಾತಿಕ್ ಪಾಟೀಲ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಜಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಜಪಾನ್ ಐಚಿ-ನಗೋಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 5ನೇ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ (SB9) ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿಕ್ 1 ನಿಮಿಷ 13.77 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇರಾನ್ನ ಸಿನಾ ಝೈಘಮಿನೆಜಾದ್ 1 ನಿಮಿಷ 9.47 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ಅದೇ ದೇಶದ ಶಾಹಿನ್ ಇಝಾದಿಯಾರ್ 1 ನಿಮಿಷ 13.23 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುತಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ನಾರಾಯಣ ಪಾಟೀಲ ಹಾಗೂ ಚಾಂಗುಣಾ ಪಾಟೀಲ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ ಸ್ವಾತಿಕ್, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಹಾಬಾದ್ನ ಎನ್ಐಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಝಾಪಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಈಜು ಕ್ರೀಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿರುವ ಸ್ವಾತಿಕ್, ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಾತಿಕ್ ಅವರ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ಜೆಎನ್ಎಂಸಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗಾತ್ರದ ಈಜುಕೊಳ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಟ್ಟಕಲ್ಲಪ್ಪ ಈಜು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹೀಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಈಜು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಿಕ್ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮಗ ಮುತಗಾ ಹೆಸರು ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಪದಕ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಜಪಾನ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಬಾರಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದ, ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ಯಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸ್ವಾತಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಉಮೇಶ ಕಲಘಟಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದು, ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಶರತ್ ಚಂದ್ರ, ಅಂಕುಶ ಕಣಬರಕರ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆರೆಗಾರ, ಅಜಿಂಕ್ಯ ಮೆಂಡಕೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಡುಚಕರ ಮತ್ತು ಗೋವರ್ಧನ ಕಾಕತಕರ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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