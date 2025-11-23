ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ?: ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟಕ್ಕೆ ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ ಆಕ್ಷೇಪ
Published : November 23, 2025 at 8:18 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಚಿತ ಊಟ-ಉಪಹಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲು ನಿಯಮಾವಳಿಯಲ್ಲೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭತ್ಯೆಯನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉಚಿತ ಊಟೋಪಹಾರವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ ಹೇಳಿದರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 2024ರ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮತ್ತು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧಿವೇಶನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ-ಉಪಹಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಿರುನಿದ್ರೆಯ (ರೀಕ್ಲೈನರ್) ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 35 ಲಕ್ಷ 33 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಊಟ-ಉಪಹಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮರು ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಮೇತ ಪತ್ರ ಬರೆದು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ: ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಧಿವೇಶನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ-ಉಪಹಾರ ಟೀ-ಕಾಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲೋಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿಧಾನಸಭೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲೀ ಅಧಿವೇಶನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಉಪಹಾರ, ಟೀ-ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳನ್ನಾಗಲೀ ಅಲ್ಲದೇ ಕಿರುನಿದ್ರೆ (ರಿಕ್ರೈನರ್) ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನಾಗಲೀ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ ಹೇಳಿದರು.
ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ: ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸಕರ ವೇತನ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ-ಉಪಹಾರ, ಟೀ-ಕಾಫಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೇ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನುತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ "ವಿಶೇಷ ಮಂಡಳಿಯ" ಸಭೆ ಕರೆದು ಚರ್ಚಿಸದೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕರೇನು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ? ಸದನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಊಟ-ಉಪಹಾರ, ಟೀ-ಕಾಫಿ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಇವರೇನು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವ ಶಾಸಕರು ಸದನದ ಕಾರ್ಯ ಕಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದಿನಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆ ಸೇರಿ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಶಾಸಕರಿಂದ ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಖಾದರ್ ಅವರಿಂದ ಊಟ-ಉಪಹಾರದ ಖರ್ಚು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ: ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ ದುಡಿದು ಗಳಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿದ ಈ ಹಣವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯದ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸದಸ್ಯರ ಊಟ-ಉಪಹಾರಗಳಂತಹ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ವಸೂಲಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭೀಮಪ್ಪ ಗಡಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
