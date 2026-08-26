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ಬೆಳಗಾವಿ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆ: 1 ಕೆಜಿಗೆ 110 ರೂಪಾಯಿ! ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೀಗಂತಾರೆ

ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ-ಬೆಲ್ಲ, ಈರುಳ್ಳಿ ದರ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಈಗ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್​ ಪಾಟೀಲ್​

BELAGAVI BASUMATI RICE PRICE
ಬೆಳಗಾವಿ ಬಾಸಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2026 at 7:11 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಸಕ್ಕರೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಆಯ್ತು‌ ಈಗ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ದರ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2000 ರೂ.‌ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, 1 ಕೆಜಿಗೆ 110 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು‌ ಬಾಸುಮತಿ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸಿದೆ.

ಹೌದು, ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು 9000 ರೂ. ದರ ಇದ್ದ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ ಈಗ 11 ಸಾವಿರ ರೂ. ದಾಟಿದೆ. ನಂಬರ್​ 1 ಬಾಸುಮತಿ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ 11 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ, ನಂಬರ್​ 2 ಅಕ್ಕಿ 10 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ, ನಂಬರ್​ 3 ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಕ್ಕಿ 9500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಬಾಸುಮತಿ‌ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರೋವರೆಗೆ ದರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತು ರೈತರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಳ್ಳೂರ, ಧಾಮನೆ, ವಡಗಾವ್​, ಸುಳಗೆ, ಹಲಗಾ, ಶಾಹಪುರ, ಬಸ್ತವಾಡ, ಮಜಗಾವ್​, ಮಚ್ಛೆ, ಅನಗೋಳ, ದೇಸೂರ, ಬಸವನಕುಡಚಿ, ನೀಲಜಿ, ಕಡೋಲಿ, ದೇವಗಿರಿ, ಜಾಫರವಾಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭತ್ತವನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 57 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್​ನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ.‌ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 15 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬಾಸುಮತಿಯನ್ನೇ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಬಾಸುಮತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.

Basumati Rice price rise
ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಗ್​ಗಳು (ETV Bharat)

ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವ ಆತಂಕ: ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಾಸುಮತಿ ಇಳುವರಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಆಗುವ ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ.‌ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು 1 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗೂ ಅಧಿಕ ಬಾಸುಮತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಸಲ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಸೇರಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನದಾತರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ರೈತ ರಾಜು ಮರವೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯಲು ನಮ್ಮ ಜಮೀನು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಭತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆ. ನನ್ನ ಮೂರು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಸುಮತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಎಕರೆಗೆ 35-40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ 20ಕ್ಕೂ‌ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಸಲ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ‌. ಹಾಗಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯೂ ಇದೇ ದರ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Basumati Rice price rise
ಬಾಸುಮತಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದ ಗದ್ದೆಗಳು (ETV Bharat)

ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಾಸುಮತಿ ರಫ್ತು: ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ 90 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಇತ್ತು. ಈಗ 20 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.‌ ಇವತ್ತಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 25 ಕೆಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್​​ಗೆ 2750 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಹೋದ ವರ್ಷದ ಬಾಸುಮತಿ ಭತ್ತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಭತ್ತ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್, ದೆಹಲಿ‌ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಾಸುಮತಿ ರಫ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಾಬು ಗೋರಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

Basumati Rice price
ಬಾಸುಮತಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆದ ಗದ್ದೆಗಳು (ETV Bharat)

ಇಂದ್ರಾಣಿ ದರವೂ ಏರಿಕೆ: ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಬೆಳೆಯುವುದು ಇಂದ್ರಾಣಿ ಭತ್ತ. ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಬರುವ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಅನ್ನ ತಿನ್ನಲು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ. ಎಕರೆಗೆ 50 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ವರೆಗೂ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಾಣಿ ಅಕ್ಕಿ ದರ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​ಗೆ 8,500 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು 6 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈರುಳ್ಳಿ ದರವೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತು: ವಾರದ ಹಿಂದೆ ₹25 - 30 ಇದ್ದ ಕೆಜಿ ಇರುಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಈಗ 50 ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು!

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BASUMATI RICE PRICE RISE
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ಬೆಳಗಾವಿ ಬಾಸುಮತಿ ಅಕ್ಕಿ
BELAGAVI BASUMATI RICE PRICE

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