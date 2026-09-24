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ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನೂತನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಿದೆ ₹550 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ; ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬೇಡ: ಜಾಮದಾರ ಆಗ್ರಹ

ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

BELAGAVI ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನೂತನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಎಸ್ ಎಂ ಜಾಮದಾರ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ
ಎಸ್.ಎಂ. ಜಾಮದಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2026 at 11:56 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: "ಬಸವಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಬಾಕಿಯಿರುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 550 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬೇಕಿದೆ. ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರ ₹550 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಸ್. ಎಂ. ಜಾಮದಾರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಪ್ರಿಲ್​ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, "ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವಸರ ಮಾಡಬಾರದು. ಕೇವಲ ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣ ಬಳಿದು ನೂತನ‌ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವೆಚ್ಚ 640 ಕೋಟಿ ರೂ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ 200 ಕೋಟಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ 250 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಮೂಲ ಕೆಲಸಗಳ‌ನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 740 ಕೋಟಿ ಬೇಕು. ಯಾತ್ರಿಕರ ನಿವಾಸ, ದಾಸೋಹ ಭವನ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಈವರೆಗೂ ಅನುಮೋದನೆಯೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್. ಎಂ. ಜಾಮದಾರ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

"ನೂತನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟಡ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೇನು.‌? ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅನುಭವ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿದಿಯಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಮಠಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀಡಬಾರದು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಳಿಕ ನಿರಂತರ ದಾಸೋಹ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ವಚನ ಅಧ್ಯಯನ, ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಾಯಕ ತತ್ವ, ಸ್ರೀ ಸಮಾನತೆ, ಜಾತಿ ವಿನಾಶ ಸೇರಿ ಬಸವತತ್ವದ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಎಸ್‌.ಎಂ. ಜಾಮದಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

"2027ರ ಫೆ.1ರಿಂದ ಫೆ.28ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜಾತಿಗಣತಿಯ ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಐದು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆದರೂ ಜಾತಿಗಣತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಜಾತಿಕಲಂನಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಾ ಬರೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಎಸ್‌.ಎಂ. ಜಾಮದಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಬಸವ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಸೇಡಂ, ಕನೇರಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೇರಿ ಕೆಲವು ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಿರುವ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಭರದಲ್ಲಿ ಬಸವತತ್ವಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ನಾವು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಎಸ್.ಎಂ. ಜಾಮದಾರ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವರಾಜ ರೊಟ್ಟಿ, ಮುಖಂಡ ಅಶೋಕ್​ ಮಳಗಲಿ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.

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TAGGED:

BELAGAVI
ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ನೂತನ ಅನುಭವ ಮಂಟಪ
ಎಸ್ ಎಂ ಜಾಮದಾರ
ಜಾಗತಿಕ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ
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