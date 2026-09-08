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ರಷ್ಯಾ ಲೇಡಿ ಐಡಿಯಾ, ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆ: ಬೆಳಗಾವಿ ಕಲಾವಿದನ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಾಯಕ!

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರೊಬ್ಬರು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಕಾಗದ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್​ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

GANESH IDOLS BY PAPER
ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2026 at 4:52 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಿಒಪಿ, ಮಣ್ಣು ಬಳಸಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಕಲಾವಿದ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಕಾಗದ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಓರ್ವ ರಷ್ಯನ್​​ ಲೇಡಿಯಿಂದ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಬೆಳಗಾವಿ ಸಮರ್ಥ ನಗರ ನಿವಾಸಿ ಆಗಿರುವ ಮೂರ್ತಿಕಾರ ಅನಂತ ಕೋಕಿತ್ಕರ್ ಅವರು ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿ ಯಶ ಕಂಡವರು.

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅನಂತ ಕೋಕಿತ್ಕರ್ ಅವರು, 2009ರಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರಂತೆ ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೇ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಡಿತೊ, ಆಗ ಯೋಚಿಸತೊಡಗಿದರು. ಅದು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯ 2020ರಲ್ಲಿ ಯೂಟೂಬ್​​ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ರಷ್ಯಾದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನಿರುಪಯುಕ್ತ ಬಿಳಿ ಕಾಗದ ತುಂಡು ಮತ್ತು ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್ ಬಳಸಿ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗೊಂಬೆ ತಯಾರಿಸುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದೇ ಮಾದರಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಈಗ ಆರನೇ ವರ್ಷ.

Ganesh idols by paper
ಬೆಳಗಾವಿ ಕಲಾವಿದನಿಂದ ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿ (ETV Bharat)

ಅನಂತ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಮನಾಲಿ, ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಧನಶ್ರೀ, ನಿಧಿ, ಸಹೋದರಿ ಸುರೇಖಾ ಅವರು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣಪನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ. ಒಂದೂವರೇ ಅಡಿಯಿಂದ 3 ಅಡಿವರೆಗಿನ ಮೂರ್ತಿ ಇವರ ಬಳಿ ಇದ್ದು, 3 ಸಾವಿರದಿಂದ 10 ಸಾವಿರ ರೂ.ವರೆಗೆ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಇವರ ಗಣಪ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

Ganesh idols by paper
ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಲಾವಿದ (ETV Bharat)

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೂರ್ತಿಕಾರ ಅನಂತ ಕೋಕಿತ್ಕರ್, ಪಿಒಪಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಸುಮಾರು 400 ಮನೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗೇನೊ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಹಾನಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಗಾಢ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಬಳಿಕ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣವನ್ನೆ ಬಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗಣಪತಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 3, 4, 6, 10 ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಾದವು ಈ ವರ್ಷ 13 ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

Ganesh idols by paper
ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ (ETV Bharat)

ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ತಯಾರಿಕೆ ವಿಧಾನ: ನನ್ನದು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 50 ಕೆಜಿ ಕಾಗದದ ತುಂಡುಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಕಸದಿಂದ ರಸ ಎನ್ನುವಂತೆ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಕಾಗದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ನೀರಿನ ಬಕೆಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಎರಡು ದಿನ ನೆನೆಸಿ ಇಡುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ಅದು ಮೆತ್ತಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್(ಬಾಂಬೆ ಕ್ಲೇ) ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಕ್ ಪೌಡರ್(ಬಾಂಬೆ ಕ್ಲೇ) ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಖಾತಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮೂರ್ತಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಲು ಒಂದು ವಾರ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

Ganesh idols by paper
ಕಲಾವಿದ ಅನಂತ ಕೋಕಿತ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)

ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಪ್ಲಾನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ: ಕಲಾವಿದ ಅನಂತ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೂರ್ತಿ ಮನಾಲಿ ಕೋಕಿತ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪಿಒಪಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಗಣಪನಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ, ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ: ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲ. ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದರೆ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ, ಮೂರ್ತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಯ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಆ ರೀತಿ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಬಳಿಕ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೆ ಬಕೇಟ್​​​ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿಸರ್ಜನೆ ಬಳಿಕ ಉಳಿಯುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗಾರ್ಡನ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರುವ ಹೂವು, ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಉತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮನಾಲಿ ಕೋಕಿತ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.

Ganesh idols by paper
ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿ (ETV Bharat)

ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಪೇಪರ್ ಗಣಪತಿ ಖರೀದಿಸಿ: ಶಿವರಾಜ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪಾಟೀಲ್​ ಅವರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಅನಂತ ಕೋಕಿತ್ಕರ್ ಅವರ ಬಳಿ ಮೊದಲ ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ನಾನೇ. ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವರ ಬಳಿಯೇ ಮೂರ್ತಿ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹಿತ್ತಲಿನ ಬಾವಿಯಲ್ಲೆ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬಾವಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲು ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಬಾವಿ ಕಲುಷಿತ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಆರೀತಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಪೇಪರ್ ಮೂರ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು.

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TAGGED:

BELAGAVI
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PAPER GANESH IDOLS
ಪೇಪರ್ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ
GANESH IDOLS BY PAPER

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