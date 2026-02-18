ಅಮೆರಿಕದ 'ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್' ವಿರುದ್ಧ ಬೆಳಗಾವಿ 'ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್' ಕಂಪನಿ ಕಾನೂನು ಸಮರ
ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ 'ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್' ಕಂಪನಿ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಸಮರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾಜ್ ಮುಲ್ಲಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ: ಅಮೆರಿಕದ 'ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್' ಕಂಪನಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ./ಟೆಕ್ನಾಲಾಜೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. 'ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್' ಹೆಸರು ಬಳಸದಂತೆ ಕಾನೂನು ಸಮರ ಸಾರಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಕಂಪನಿಗಿಂತ ಐದು ವರ್ಷ ಮೊದಲು ನಮ್ಮದು ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಆಜಂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾಜ್ ಮುಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 5ರಂದು ದಾವೆ ಹೂಡಿ, ಕಾನೂನು ಸಮರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಸೋಮವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಮೆರಿಕದ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಚೇರಿಯ ಎಂ.ಡಿ.ಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ನೀಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿ, ಮಾ.9ಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಇದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹೆಸರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಬೆಳಗಾವಿ ಮೂಲದ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ ವಾದ. ಬೆಳಗಾವಿ ಕಂಪನಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾಜ್ ಮುಲ್ಲಾ, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಿಸರ್ಚ್, ಸಾಫ್ಟವೇರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೇಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, 2023ರಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಮೊನಿರೈಸೇಷನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೆಇಇ, ನೀಟ್, ಸಿಇಟಿ, ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ, ಪೊಲೀಸ್, ರೈಲ್ವೆ ಸೇರಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಭಾರತದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಯುವಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಟರನೆಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ನಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಕಂಪನಿಯದ್ದೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕೆಲಸ. ಎರಡೂ ಕಂಪನಿ ಎಐಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿವೆ. ಹೆಸರು, ಕೆಲಸ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಕಂಪನಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಲೀಗಲ್ ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ನಿಮಗಿಂತ ಮೊದಲು ನೋಂದಣಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೂ ನೀವು ನಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋದೆವು. ನಿನ್ನೆ(ಫೆ.17) ನಡೆದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅವರು ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 9ಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ನಲ್ಲಿ 15-20 ನಮ್ಮ ಆಪ್ ಗಳಿವೆ ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾಜ್ ಮುಲ್ಲಾ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದೆ. ನಾವು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರವೇ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ನಮ್ಮಂತ ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಇನ್ನುಳಿದ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೂ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಉಳಿಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಯಾಜ್ ಮುಲ್ಲಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಮೂಲಕ ಕೋರಿದರು.
