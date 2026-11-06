ಕಬ್ಬಿನ ಕಗ್ಗಂಟು ಬಗೆಹರಿಸಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸೂತ್ರ: 'ಏನಿದು ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರ'..? ರೈತರಿಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭ ಏನು..?
ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರ ಡಿಸಿ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಹೆಣೆದ 'ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರ' ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
Published : November 6, 2026 at 9:33 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಬ್ಬಿನ ಕಗ್ಗಂಟು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ‘ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ’ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ, ಇದರಿಂದ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ನೋವಾಗಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚಲೋ, ಜೈಲ್ ಭರೋ ಚಳವಳಿ ಸೇರಿ ನಾನಾ ರೀತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದವು. ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಸೆಳೆದಿದ್ದರು.
ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಎಸ್ಎಪಿ ಜಾರಿ ವಿಚಾರ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 5,500 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಚಲೋ ಹೊರಟಿದ್ದ ರೈತರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರ ಡಿಸಿ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಹೆಣೆದ 'ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರ' ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಶಾಕಿರಣ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಏನಿದು ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರ..? ಹಾಗಾದರೆ, ಏನಿದು ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರ ಅಂತಾ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹3,500 ಪಾವತಿಸುವುದು. ಹಂಗಾಮು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ₹100 ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನೀಡುವುದು. ಅಲ್ಲದೇ, ಹೊಸ ಹಂಗಾಮು ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ₹45 ಮೀರಿದರೆ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಿಮ ಕಂತಿನ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕ್ಕರೆಯ ಸರಾಸರಿ ದರ ₹48 ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ₹3,650, ₹49 ಇದ್ದರೆ ₹3,750, ₹50 ದರವಿದ್ದರೆ ₹3,850 ಹಾಗೂ ₹55 ದರವಿದ್ದರೆ ₹4,350 ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಈ ಸೂತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಪಾವತಿಸಿದ ಎರಡು ಕಂತಿನ ₹3,600 ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರಾಟದ ಸರಾಸರಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶೇ.25ರಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರ' ವಿವರಿಸಿದ ಪ್ರಭಾರ ಡಿಸಿ: ಪ್ರಭಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆ ಸೂತ್ರ' ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಹೊಸ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರಾಟದ ಸರಾಸರಿ ಲಾಭವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೊತೆ ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ ರೈತರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ "ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆ" ಸೂತ್ರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೈನಸ್ 11.5 ಪಾರ್ಮುಲಾ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರಾಟದ ಸರಾಸರಿ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ, ಶೇ.25 ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರಿಗೆ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. 50 ರೂ. ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರಾಟವಾದರೆ 250 ರೂ. ಲಾಭ ಬರಲಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 190 ರೂ. ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು 60 ರೂ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಮೊದಲು ಕೊಡುವ 3600 ರೂ. ಸೇರಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 3,790 ರೂ. ರೈತರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಕ್ಕರೆ ಲಾಭದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ. ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.75 ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಶೇ.25ರ ಲಾಭ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾದರಿ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಬಹುದು. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪರವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸೂತ್ರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ - ಚುಕ್ಕಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ, ಮಹಿಳಾ ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ
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