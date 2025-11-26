ETV Bharat / state

ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಸುಗೂಸು ಕೊಲೆ ಆರೋಪ: ಹೆತ್ತಮ್ಮನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು, ಎಸ್ಪಿ ಮಾಹಿತಿ

ನ‌. 23ರಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಎರಡು ದಿನ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಮಗು ಅಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ
ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)
ಬೆಳಗಾವಿ: ಮೂರು ದಿನದ ಹಸುಗೂಸನ್ನು ಅದರ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯೇ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ‌ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮುದಕವಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ‌ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ನ‌. 23ರಂದು ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿರೇಮೂಲಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶ್ವಿನಿ ಹನುಮಂತ ಹಳಕಟ್ಟಿ ಎಂಬವರು ಹೆರಿಗೆಗೆ ಅಂತಾ ಮುದಕವಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ 6.55ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದರು. ಎರಡು ದಿನ ಮಗು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೈದ್ಯರು ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಮಗು ಅಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನಗೊಂಡ ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಈ ಮೊದಲು ಅಶ್ವಿನಿಗೆ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಇದ್ದರು. ಆದರೇ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆಕೆಯೇ ಮೂರು ದಿನದ ತನ್ನ ಹಸುಗೂಸಿನ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಯಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್​ ದಾಖಲು: ಸುರೇಬಾನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಅಶ್ವಿನಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ರಾಮದುರ್ಗ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗಂಡು ಮಗು ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತಾ? ಇಲ್ಲವೇ ಈಕೆಗೆ ಗಂಡು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಇತ್ತಾ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದೆ.

ಮಗು ಆರಾಮಾಗಿತ್ತು ಎಂದಿರುವ ತಾಲೂಕಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ: ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ನವೀನ ನಿಜಗುಲಿ, ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಗು ಆರಾಮ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಗು ಅತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅನುಮಾನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಗು ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ‌ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ.‌ ಮಗುವಿನ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ವರದಿ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಬೇಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ- ಎಸ್​​ಪಿ: ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಭೀಮಾಶಂಕರ ಗುಳೇದ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಹಳಕಟ್ಟಿ ಎಂಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ದುರ್ದೈವದ ಘಟನೆ. ಸತತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗು ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬೇಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಶಿಶುವನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಾ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ತಾಯಿ ರೇಣುಕಾ ಮೂಲಿಮನಿ ಅವರೇ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಕಾನೂನು ಈ ರೀತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ಬಾಣಂತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಡಾ.ಭೀಮಾಶಂಕರ ಗುಳೇದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BELAGAVI
ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ
MURDER CASE
MOTHER KILLED BABY

