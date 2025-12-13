ಅಧಿವೇಶನದ 5ನೇ ದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಮಹಾಪುರ: ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯರು, ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಆಯಾಗಳ ಧರಣಿ
ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನದ ಐದನೇ ದಿನದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಿದವು.
Published : December 13, 2025 at 10:46 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರೆ, ಓರ್ವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೂ ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿರುವ ಆಯಾಗಳು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆಗೆ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನದ ಐದನೇ ದಿನದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಹಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕಹಳೆ ಮೊಳಗಿಸಿದವು.
ಅಧಿವೇಶನದ 5ನೇ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದವು. ಬರೊಬ್ಬರಿ 16 ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಸುವರ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ನಾಕಾ ಟೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದವು.
ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಕಣ್ಣೀರು: ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಘದಿಂದ ಯುಜಿಸಿ ಮಾನದಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಸುಮಾರು 6 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಾನ್ ಯುಜಿಸಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸೇವೆಗೆ ಮರು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಬೀದಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿತ್ಯವೂ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಮಧ್ಯೆ ನೂಕಾಟ - ತಳ್ಳಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರ ನಡುವೆ ಓರ್ವ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತಡೆದರು.
ಯುಜಿಸಿ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ನೀಡಿ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಯುಜಿಸಿ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ಸರಕಾರ 30-06-2002 ರಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಯುಜಿಸಿ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2009ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಂ.ಫಿಲ್ ಪದವಿ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸೇವಾ ಸಕ್ರಮಾತಿಗಳಿಸಿ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಯಾಗಳ ಧರಣಿ: 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯ ಅನುಸಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆಯಾಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ 17,000 ರೂ. ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು 27,000 ರೂ. ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆಯಾಗಳ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಆಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು.
ಸರ್ಕಾರದ ಅದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮ ಸಹಾಯಕರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ, ಎನ್ಪಿಸಿ ಲೈಟ್ ಯೋಜನೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಮಂಜೂರಾತಿಯ ಅನುಸಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಆಯಾಗಳಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಿಂಚಣಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಆಯಾಗಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ (ಎಪ್ರೀಲ್-ಮೇ) ವೇತನ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ನಿವೃತ್ತಿಯಾದ ಆಯಾಗಳು ತಮ್ಮ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿ ತುಳಿದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ನಾಚಿಸುವಂತಿತ್ತು.
ರೈತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಿ: ಕಬ್ಬು, ಸೋಯಾಬಿನ್, ಗೋವಿನ ಜೋಳ, ಕಡಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘಗಳ ಮಹಾಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಶೌಚಾಲಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವೆಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೂಡಲೇ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಾತನ ಶ್ರೀ ತುಳಜಾಭವಾನಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಳಚೆ ಮುಕ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನಾಗಿಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆಯ ದರವನ್ನು ಹಾಗೂ ಪಾಸ್ಟಿಕ್ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಾದ ಬಾವಿ, ಕೆರೆಗಳು, ಹೊಂಡಗಳು, ನದಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಸರಕಾರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ರಚಿಸುವಂತೆ ಅಕ್ಕಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಉರ್ದು ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಭವನ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಉರ್ದು ಘರ ಕಮೀಟಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತು. ನಗರದ ಸುಭಾಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಉರ್ದು ಲೈಬ್ರರಿ, ಉಚಿತ ಉರ್ದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಉರ್ದು ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕಮೀಟಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಜೇಬಿನಿಂದ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉರ್ದು ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೇ ಉರ್ದು ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪರಿವಾರ ಅಂತಾ ಘೋಷಿಸಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಘ ಹಾವೇರಿ ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಗೌರವಧನದ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಗೌರವಧನ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪರಿವಾರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ 20 ಸಾವಿರ ಗೌರವಧನ ನೀಡಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ನೀಡಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡುವುದು ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ದಲಿತ ಭೂಮಿ ಉಳಿಸಿ: ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ (ಭೀಮವಾದ) ವತಿಯಿಂದ ಪಿಟಿಸಿಎಲ್ ನೂತನ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ದಲಿತರ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ದಲಿತರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು. ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕೋಟೆ ಕೆರೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 100 ಅಡಿಯ ಭಗವಾನ ಬುದ್ದನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಷಣಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮರು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಹಳೆಯ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ: 2006 ನಂತರ ಸರಕಾರದ ವೇತನಾನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರುಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಯಿತು.ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 24-01-2024 ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 01-04-2026 ರಂದು ಅಥವಾ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ನೌಕರರುಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. 1-6-2006 ರ ನಂತರ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಹಳೆಯ ಡಿಪೈನ್ಡ್ ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಜೀವ ವಿಮೆ ಕೊಡಿ: ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರಿಗೆ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಜೀವ ವಿಮೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೇನ್ ಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಬೂಟು ನೀಡಬೇಕು. ಸೇವಾ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ತವ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಬೇಕು.ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ನೀತಿಯಡಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಕೃಷಿ ಮಿತ್ರ, ಗ್ರಾಮ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕ, ರೈತ ಮಿತ್ರ ಎಂದು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆದಾರ ಸಂಘ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತು.
ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ: ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಭಾರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಫೆಡರೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಿಎಡ್, ಕಾನೂನು ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಬಾಕಿ ಶಿಷ್ಯವೇತನ ತಕ್ಷಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗುವ ಕೆಪಿಎಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4500 ರೂ. ಆಹಾರ ಭತ್ಯೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ, ಶೌಚಾಲಯ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಬೇಕು. 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಕೊರಗ ಮತ್ತು ಜೇನು ಕುರುಬ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ: ನೈಜ ಬುಡಕಟ್ಟುಗಳಾದ ಕೊರಗ ಮತ್ತು ಜೇನು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಗಮ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷ ಜೇನು ಕುರುಬ ಕಚೇರಿ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ, ಸಮುದಾಯದ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಯುವಕರಿಗೆ ನೇರ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು, ಬುಡಕಟ್ಟು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಖಾಯಂಗೊಳಿಸುವುದು, ಹಾಗೂ ಜೇನು ಕುರುಬ ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಪಿಂಜಾರ, ನದಾಫ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಣ ಒದಗಿಸಿ: ಪಿಂಜಾರ, ನದಾಫ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಪಿಂಜಾರ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕು. ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರವರ್ಗ ಒಂದರ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ನದಾಫ್ ಪಿಂಜಾರ ಸಂಘ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ತಡೆಗಟ್ಟಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅವ್ಯವಹಾರ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ನೀಗಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಶಾಲಾ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಯಿತು.
ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಾ.ಶಹೀದಾ ಜಹಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 16 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಏಕಾಏಕಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ವಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಕಲಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದುದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಾವು ಈಗ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಭೀಕ್ಷೆ ಬೇಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ತಡೆದೆವು. ಎಂಎ, ಎಂಪಿಎಲ್, ನೆಟ್-ಸೆಟ್ ಪಾಸ್ ಆದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈರ್ ಆಗಿಯಾದರೂ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಚೌಡಕಿ ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಣ್ಣೂರಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಯಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಿವೃತ್ತಿ ಆದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ದುಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಪಿಂಚಣಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ರುಕ್ಮವ್ವ ಕೊಣ್ಣೂರ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
