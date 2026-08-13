ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪ ಆರಂಭ: ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಆಸನದ ಕಡೆ ತೆರಳಿ ಕೈ ಕುಲುಕಿ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ
ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಿ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿದರು.
Published : August 13, 2026 at 12:53 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಮೂಲಕ ಮಳೆಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಾಲಿನತ್ತ ತೆರಳಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಾಯಕರ ಕೈ ಕುಲುಕಿ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿದರು.
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೇ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಸಾಲಿನತ್ತ ತೆರಳಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಅವರ ಕೈ ಕುಲುಕಿ ಸಹಕಾರ ಕೋರಿದರು.
ಬಳಿಕ ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆ ಭೋದನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸಚಿವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ, ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ್, ಅಗಲಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿ. ಆ ಮೇಲೆ ಸಚಿವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಸಂತಾಪ, ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬೇಡ. ನಾಳೆ ಅಥವಾ ಸೋಮವಾರ ಹೊಸ ಸಚಿವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ. ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅಗಲಿದ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಅಗಲಿದ 15 ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸಂತಾಪ: ಅಗಲಿದ 15 ಗಣ್ಯರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಡಿ. ಸುಧಾಕರ್, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ. ವೀರಣ್ಣ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ., ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆ.ಆರ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪುಟ್ಟ ರಂಗನಾಥ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸೈಯದ್ ಯಾಶೀನ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಚಂದ್ರಶೇಖರಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟಚಲಯ್ಯ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಗಾಯಕಿರಾದ ಎಸ್ ಜಾನಕಿ, ಆಶಾ ಬೋಸ್ಲೆ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ದೇವೆಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು.
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