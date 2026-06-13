ದೇಸಿ ತಳಿ ಉಳಿಸಲು 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ; 'ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ' ಬೀಜ ಮಾತೆ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಣಗಾಲನ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮರಿಗೌಡ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಾಗೃತಿ ಸಹ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 13, 2026 at 9:06 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ.. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೀಜ ಮಾತೆ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಮರಿಗೌಡ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇಸಿ ತಳಿಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ನಾಟಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಹೀಗೆ ಅರಳು ಹುರಿದಂತೆ ಅಪ್ಪಟ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ 75 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಮರಿಗೌಡ, ಇವರು ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಕಣಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮದವರು. ಇದೇ ಕಣಗಾಲ್ ಗ್ರಾಮ ಖ್ಯಾತ ಕನ್ನಡ ನಿರ್ದೇಶಕ ದಿ. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಊರು. ಇದೇ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕೂಡ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ನಾಟಿ ದೇಸಿ ತಳಿ ಬೀಜ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಅವರು, ದೇಸಿ ತಳಿಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಬೀಜ ಮಾತೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಹ ಬಂದಿದೆ.
ಬೀಜ ಮಾತೆಯ ಉದ್ದೇಶವಿದು: ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೊಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬೇಸಾಯ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳು ಬರದೇ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕಾರಣ. ಇಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿನ ದೇಸಿ ತಳಿಯ ಬೀಜ ಬಳಸಲು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪದ್ಮಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದರು.
150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಸಿ ತಳಿ ಬೀಜಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ರೈತರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ: 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಸಿ ತಳಿ ಬೀಜಗಳು ಹಾಗೂ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ 10ಗುಂಟೆಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ರೈತರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ ಪದ್ಮಮ್ಮ. ಹೀಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬೀಜ ಮಾತೆ.
ಇವರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಜ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಾವಯವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವುಗಳನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 74ರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ 81 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪತಿ ಮರಿಗೌಡರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಪದ್ಮಮ್ಮ ಮರಿಗೌಡ.
ನಾನಿರ್ತಿನೊ ಇಲ್ವೊ, ಆದ್ರೆ ಆ ಬೀಜಗಳು ರೈತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಹಾಗಾದಾಗ ಹೆಸರಾಗಿ ಉಳಿತದೆ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೀಜಮಾತೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಟಲ್ ತಗೊಂಡು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾಟಿ ತಳಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದಿನಿ. 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಯ ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಳಿಯ ಗೆಡ್ಡೆ - ಗೆಣಸು ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇನೆ. ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಜೀವಾಮೃತ, ಟಾನಿಕ್ ನಾನೇ ತಯಾರಿಸಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹುಳ ಬರದಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಕೈಯಣ್ಣೆ ನಾನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹುಳುಗಳ ಕಾಟ ಬರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬೀಜದ ಅದೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಗಿದೋಗಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲಾ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬೆಳೆಯ ಕಾಳುಗಳು. ನನ್ನ ರೀತಿ ಇತರರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಅವರು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಡೋದು ಬೇಡ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಿರೋವಷ್ಟಾದರೂ ಬೆಳ್ಕೊಬೇಕು. ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತಾ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ.- ಪದ್ಮಮ್ಮ ಮರಿಗೌಡ, ಸಾವಯವ ಬೀಜಗಳ ಸಂರಕ್ಷಕಿ
ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳು ಲಭ್ಯ: ಪದ್ಮಮ್ಮ ಅವರ ಬಳಿ ಅಗಸೆ ಬೀಜ, ಅಂಟವಾಳ, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು, ಸಬ್ಬಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ನಾಟಿ ಸಾಂಬಾರ, ನಾಟಿ ದಂಟು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ, ಅವರೇಕಾಳು, ಮೆಂತ್ಯೆ, ಬಿಳಿ ಬದನೆಬೀಜ, ಟೊಮೆಟೊ ಬೀಜ, ಗಾಂಧಾರಿ ಮೆಣಸು, ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದವರೆ, ನೀಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿ, ನಾಟಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ, ನರಗೆ ಟೊಮೆಟೊ, ಗುಂಡೆ ಸ್ವಾರೆ, ತುಪ್ಪಿರೆ, ನಾಟಿ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ , ಬೂದಕುಂಬಳ, ಅವರೇಕಾಯಿ, ತೊಗರಿಕಾಳು, ಹೆಸರುಕಾಳು, ಮರತೊಗರಿ, ಚಿಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪರದವರೆ, ಉದ್ದಿನ ಕಾಳು, ಉದ್ದ ಸೋರೆ, ಬೆಂಡೆ ಬೀಜ, ಬೀನ್ಸ್ ನಾಟಿ ತೊಗರಿ, ಅಲಸಂದೆ, ಸೀತಾಫಲ, ಬಿಳಿ ರಾಗಿ, ಸೋಂಪುಕಾಳು, ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು, ಸೊಪ್ಪು, ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಪದ್ಮಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪದ್ಮಮ್ಮ ಅವರ ಪತಿ ಮರಿಗೌಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಟಿ ತಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಹ ಬೀಜಾಮೃತ, ಜೀವಾಮೃತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎರೆಹುಳ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತಾರೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿಕ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಇಲ್ಲದೆ, ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಪದ್ಮಮ್ಮ ಮರಿಗೌಡ ಅವರ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬದುಕು ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬೇಕಿದೆ.
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