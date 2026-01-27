ಬೇಡ್ತಿ - ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆ: ಕೇಂದ್ರ-ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ನಿಯೋಗ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ತೀರ್ಮಾನ
ಬೇಡ್ತಿ ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : January 27, 2026 at 10:13 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಬೇಡ್ತಿ - ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಯೋಗ ಕರೆದೊಯ್ದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಗರದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಮಠಗಳ 11 ಮಠಾಧೀಶರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಹಾವೇರಿ - ಗದಗ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು ಶಾಸಕರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ವಿವಿಧ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಪರ ದ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ಗುರಿಮುಟ್ಟುವವರೆಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಲು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಡಿಪಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಬೇಕು. ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಅವರನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಜಿಗಳು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಮನವೊಲಿಸಲು ನಿಯೋಗ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆ: ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಭೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ವರದಾ ಮತ್ತು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರ ತಂಡ ಸಹ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಂಸದ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಹೋರಾಟ ಉತ್ತರಕನ್ನಡದವರ ವಿರೋಧದ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ: ಹೋರಾಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಗದಗ ಮತ್ತು ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದರ, ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಜನಾಂದೋಲನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಯಾರ ವಿರೋಧವು ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ, ನಮ್ಮ ಅಳಿವು ಉಳಿವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಎಂದರು.
ನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀಗಳ ನೇತೃತ್ವ: ವರದಾ - ಬೇಡ್ತಿ ಜೋಡಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಎರಡನೇಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ. ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು, ಸಂಸದರು, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು - ಶಾಸಕರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಅಪೂರ್ವ ಸಭೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಬೇಡ್ತಿ - ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರೆಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಯೋಗವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಬಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೋರಾಟದ ರೂಪುರೇಷ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಸದಾಶಿವ ಶ್ರೀಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ: ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಕಬ್ಬಿಣಕಂತಿಮಠದ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವ ನದಿಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನೀರು ಸಮುದ್ರ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಭಾರತರತ್ನ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸಹ ಶರಾವತಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದವರು ಅಲ್ಲಿಯ ನದಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ನದಿಗಳ ನೀರನ್ನು ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ನದಿಯ ನೀರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಶರಾವತಿ ನದಿಗೆ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ರಾಜ್ಯ ಬೆಳಕು ಕಂಡಿತು, ಪಶ್ಚಿಮವಾಹಿನಿ, ಪೂರ್ವವಾಹಿನಿ ನದಿ ಜೋಡಣೆಯಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏನಿದು ಬೇಡ್ತಿ - ವರದಾ ನದಿ ಜೋಡಣೆ ಯೋಜನೆ? ಯಾಕಿಷ್ಟು ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ?