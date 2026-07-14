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ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬೆಂಚ್​​ಗಳು ; ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?

ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂದವಾದ ಬೆಂಚ್​​ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಹೇಶ್ ಎಂ. ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

beautiful-benches-made-from-plastic-lids-have-been-installed-in-the-offices-of-the-metropolitan-municipality
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬೆಂಚ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 14, 2026 at 4:40 PM IST

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ಮೈಸೂರು : ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್​​ಗಳ ಮುಚ್ಚಳಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂದವಾದ ಬೆಂಚ್​​ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ, ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್​​ಆರ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಅನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್​ಗಳ ಕ್ಯಾಪ್​​ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸದೃಢ ಬೆಂಚ್​​ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

beautiful-benches-made-from-plastic-lids-have-been-installed-in-the-offices-of-the-metropolitan-municipality
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಬೆಂಚ್​ (ETV Bharat)

ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್​ಗಳನ್ನು ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಾಟಲ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಡಿ ಬಿಸ್ಲೆರಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್​ನ ಕಂಪನಿಯವರು ಸಿಎಸ್​​ಆರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 19 ಅಂದವಾದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚೇರ್​​ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲಿಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು 60 ಕೆ.ಜಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್​ನ ಕ್ಯಾಪ್​​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅದನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿ, 3 ಜನ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬೆಂಚ್​ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮರದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಚುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದಂತೆ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

beautiful-benches-made-from-plastic-lids-have-been-installed-in-the-offices-of-the-metropolitan-municipality
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಬೆಂಚ್​ (ETV Bharat)

ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ನ ಮರುಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬೆಂಚ್​​ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗಿಡಗಳು, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 2 ಕೈಗಳು ಇಲ್ಲದ ವಿಕಲಚೇತನರು ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಂದಲೇ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್​ನ ಚೇರ್​​ಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಕಲಚೇತನರ ಶ್ರಮವೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ: 'ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್​ಗಳ ಕ್ಯಾಪ್​ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಪುನಃ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್​ಗಳ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬೆಂಚ್​​ಗಳು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಏನಾದರು ಮುರಿದು ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಕರಗಿಸಿ ಅದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್​​ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಲಯದ ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸೂರಜ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಲಿಕೆಯ ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? 'ಸಿಎಸ್​​ಆರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್​ನ ಕ್ಯಾಪ್​​ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಬೆಂಚ್​​ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ 9 ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ಬೆಂಚ್​ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ 60 ಕೆ.ಜಿ ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬೇಕು. ಈ ಬೆಂಚ್​ಗಳು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬೆಂಚ್​ಗಳ ಮೇಲೆ 2 ಕೈ ಇಲ್ಲದ ವಿಕಲಚೇತನರು ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರುವ ಅಂದವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಂಚ್​​ಗಳು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಂಚ್​​ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಧುಕರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಮರುಬಳಕೆ
PLASTIC BOTTLE CAPS
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್​ನ ಚೇರ್
MYSURU
PLASTIC CAP BENCH

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