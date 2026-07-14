ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬೆಂಚ್ಗಳು ; ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಚ್ಚಳದಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂದವಾದ ಬೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಹೇಶ್ ಎಂ. ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 14, 2026 at 4:40 PM IST
ಮೈಸೂರು : ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಗಳ ಮುಚ್ಚಳಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಅಂದವಾದ ಬೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ, ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಅನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸದೃಢ ಬೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಳಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನು ಮರು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬಾಟಲ್ ಫಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಡಿ ಬಿಸ್ಲೆರಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ನ ಕಂಪನಿಯವರು ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ 19 ಅಂದವಾದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪಾಲಿಕೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸುಮಾರು 60 ಕೆ.ಜಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಅದನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿ, 3 ಜನ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮರದಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದ ಬೆಂಚುಗಳಿಗೆ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಹಾಕಿದಂತೆ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಮರುಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬೆಂಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಗಿಡಗಳು, ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು 2 ಕೈಗಳು ಇಲ್ಲದ ವಿಕಲಚೇತನರು ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಂದಲೇ ಬಿಡಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ನ ಚೇರ್ಗಳ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿಕಲಚೇತನರ ಶ್ರಮವೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ: 'ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಪುನಃ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟಲ್ಗಳ ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬೆಂಚ್ಗಳು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಏನಾದರು ಮುರಿದು ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ಕರಗಿಸಿ ಅದೇ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು' ಎಂದು ಮೈಸೂರು ವಲಯದ ಬಿಸ್ಲೆರಿ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸೂರಜ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಲಿಕೆಯ ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು? 'ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ಬೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ 9 ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ಬೆಂಚ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ 60 ಕೆ.ಜಿ ಬಾಟಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಬೇಕು. ಈ ಬೆಂಚ್ಗಳು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬೆಂಚ್ಗಳ ಮೇಲೆ 2 ಕೈ ಇಲ್ಲದ ವಿಕಲಚೇತನರು ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿರುವ ಅಂದವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಂಚ್ಗಳು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಂಚ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪರಿಸರ ವಿಭಾಗದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಧುಕರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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