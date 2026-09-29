ಮೈಸೂರು: ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಳವು
ಯಾರೋ ಖದೀಮವರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ನ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 29, 2026 at 4:39 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ನ 10 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ದೇವರಾಜ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆ-ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು-ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ (ಕೆಎ-09-ಎಫ್-5345) ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 26ರಂದು ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೋಟೆಯಿಂದ ವಿರಾಜಪೇಟೆಗೆ ತೆರಳಿ ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಮರುದಿನ ಸೆ.27ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ರ ವೇಳೆ ಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಆಟೋವೊಂದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಬಸಂತ್ ಕುಮಾರ್, ನಿರ್ವಾಹಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಆಟೋ ಮತ್ತು ಬಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ದೇವರಾಜ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ತರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
ಪೊಲೀಸರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಬಸ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 3:30ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಯೊಳಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆಟೋ ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಜೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಬಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೀ ಹಾಕಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ನೋಡಿದಾಗ 10 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಳ್ಳರ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವರಾಜ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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