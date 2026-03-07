ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಗನಿಗೆ ಯುಪಿಎಸ್​​ಸಿಯಲ್ಲಿ 739ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್!; ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಓದಿ ಈ ಸಾಧನೆ

ಬೆಳಗಾವಿಯ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರ ಮಗನಿಗೆ ಯುಪಿಎಸ್​​ಸಿಯಲ್ಲಿ 739ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ.

Basavaraja-madivalappa-patil
ಬಸವರಾಜ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ (ETV Bharat)
March 7, 2026

ಬೆಳಗಾವಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮತ್ತೋರ್ವ ಯುವಕ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. 739ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಐದನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಓರ್ವ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕನ ಮಗ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಬೈಲಹೊಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮೇಕಲಮರಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸವರಾಜ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ(28) ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದವರು. ಬಸವರಾಜ ಅವರ ತಂದೆ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ. ತಾಯಿ ಶಾಂತವ್ವ ಗೃಹಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರಿ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಮತ್ತೋರ್ವ ಸಹೋದರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ‌ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1-5ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಅವರು, 6-10ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಥಳಿ ಜವಾಹರ ನವೋದಯ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಪಿಯುಸಿಯನ್ನು ಧಾರವಾಡದ ಎಸ್​ಡಿಎಂ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳಿಯಾಳದ ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಇನ್​ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್​ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 2019ರಲ್ಲಿ ಬಿಇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರದ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಅವರು, ಯುಪಿಎಸ್​​​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು ಐದು ಬಾರಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿರುವ ಬಸವರಾಜ ಅವರು, ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಸಲ ಪಾಸ್ ಆಗಲೇಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಬಸವರಾಜ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಐದನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ನನಗೆ 739ನೇ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಯುಪಿಎಸ್​​ಸಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'ನಿತ್ಯ 8-10 ಗಂಟೆ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ವಿಫಲವಾದರೂ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಓದು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿಯಿತು. ಕೊನೆಯ ಅವಕಾಶ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು, ಐಎಎಸ್ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಬರೆಯುವವರಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಛಾತಿ ಇರಬೇಕು. ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ದರೆ ತಡವಾದರೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

