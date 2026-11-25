ಶಾಸಕ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೈಲು: ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕೋರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಪಾಠ - ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕೊರವರ
ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊರವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 25, 2026 at 12:29 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಗೇಶ್ ಗೌಡ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಬಸವರಾಜ ಕೊರವರ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಭಾರತದ ಕಾನೂನಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಠ ಆಗಿದೆ" ಎಂದರು.
"ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಸಹಚರರಾದ 17ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಬೇಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ, ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿ ಬಚಾವ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿತ್ತು".
"ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಇವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ತಡೆ ಮತ್ತು ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿರಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಸಹ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬೇಲ್ ಸೇರಿ ಅವರ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ಸಹ ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಸಹ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಗೆಲುವು ಅಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮಗೆ ಗೆಲುವು ಸಿಗಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮೌನಕ್ಕೆ ಜಾರಿದ ವಿನಯ್: ಶಾಸಕ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಜಾಮೀನು ರದ್ದಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಮ್ಮ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಭೇಟಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧಾರವಾಡದ ಬಾರಾಕೊಟ್ರಿ ಬಳಿ ವಿನಯ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ನಿವಾಸವಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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